iLikeIT. Spațiul, ultima frontieră. Lozinca devine realitate prin companiile lui Elon Musk și Jeff Bezos

Spațiul, ultima frontieră... Sau cel puțin așa se spune. Dacă luăm o pauză de la filmele science fiction și revenim temporar cu picioarele pe pământ, atunci o să înțelegem toată această agitație.

Parcă nu trece nicio săptămână fără să auzi de SpaceX a lui Elon Musk sau Blue Origin a lui Jeff Bezos. Dar asta fiindcă miza e mare. Contracte de miliarde de dolari sau materii prime cu potențial infinit. Oare, totul pentru câteva excursii în spațiu?

În urmă cu doar câteva zile, echipajul Crew 2 de la bordul navei Dragon ateriza în siguranță pe Pământ, după o misiune în spațiu care a durat 199 de zile

Echipajul de 4 oameni a făcut parte din cea mai lungă misiune a unei nave spațiale americane. Cei patru astronauți au ajuns în spațiu ca să întrețină și să aducă îmbunătățiri Stației Spațiale Internaționale.

Elon Musk, momentan cel mai bogat om din lume, se află în spatele agenției spațiale private SpaceX. Elon a reînviat de unul singur interesul pentru călătoritul în spațiu. Mulți l-au făcut nebun. Perspectiva lui despre călătoria în spațiu are un motiv bine întemeiat în spate: cel puțin asta susține el.

Citește și Astronauţii celei de-a doua misiuni SpaceX cu echipaj uman se întorc luni pe Terra

Va veni Apocalipsa şi trebuie să devenim o specie multiplanetară, mergem pe Marte, spunea el.

Indiferent dacă ești de acord sau nu, colonizarea planetei Marte este o perspectivă cel puțin interesantă. Și dacă ar exista cineva de pe planeta noastră în stare să realizeze acest vis, unul dintre ei cu siguranță ar fi Elon Musk. Demonstrează asta cu fiecare lansare.

Și nu este singurul. Un alt pământean cu un vis măreț și bani mulți îi face concurență: Jeff Bezos, părintele Amazon.

Partea interesantă e că Bezos îi împărtășește viziunea lui Elon doar parțial. Este de acord că trebuie să părăsim Pământul, dar nu complet. Și nu pentru o altă planetă.

Ideea lui Bezos se aliniază cu viziunea fizicianului Gerard K. O'neil. În 1976, O'neil a venit cu ideea unei colonii imense chiar lângă Pământ. Acolo am putea locui prin clonarea marilor orașe, am putea controla anotimpurile. Am putea muta aproape toată îndustria în afara planetei noastre ca să nu mai poluăm. Terra ar deveni un satelit al coloniilor O'neil unde am putea călători. De-asta Jeff Bezos spune că nu ar trebui să părăsim de tot planeta, îi facem un accesoriu.

Jeff Bezos: „Alte planete nu sunt aşa de mari, în cel mai bun caz sunt de două ori mai mari, sunt departe şi durează ani călătoria dintre Pământ şi Marte"

Așadar, doi miliardari care au bani cât pentru zece generații se bat în idei ambițioase. Doar timpul va stabili care din cei doi au dreptate.

Până la colonii-satelit, Bezos face bani cu Blue Origin. Experiențe rapide de zbor aproape de pământ. Unul dintre clienți a fost chiar William Shatner, actorul celebru pentru rolul de căpitan în Star Trek.

Fiindcă Richard Branson, primul miliardar care a zburat în spațiul cosmic preferă deocamdată ca Virgin Galactic, compania lui de zboruri spațiale, să nu depășească cu mult atmosfera Pământului: cu alte cuvinte face turism spațial. Oricine poate să să ajungă în spațiu dacă își permite să dea 450.000 de dolari. Și nici măcar nu primești mâncare pe zbor. Recent, Tom Hanks a declarat că a primit o ofertă de doar 28 de milioane de dolari pentru un loc în nava Blue Origin. A refuzat.

Toată această luptă pentru spațiu a reaprins flacăra în omenire. Așteptăm cu interes să vedem din nou oameni pe Lună. Sau chiar Marte.

Spațiul are o miză importantă. Și evident, nimeni nu explorează doar de dragul de a explora. Sunt contracte de miliarde de dolari la mijloc între NASA și companii private ca SpaceX, Blue Origin sau Boeing. Iar o altă miză este cea a materiilor prime care se găsesc din abundență pe Lună sau diverși asteroizi.