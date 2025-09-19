iLikeIT. România, la coada Europei la competențe digitale: soluțiile specialiștilor pentru o relație sănătoasă cu tehnologia

Foarte mulți copii petrec peste 4-5 ore în fața ecranului, deși limita ar trebui să fie de doar o oră pe zi după teme.

Cum construim o relație corectă între cei mici și tehnologie aflăm la „iLikeIT”.

România este codașă la capitolul competențe digitale în ciuda timpului petrecut de români în fața ecranelor.

Cum rezolvăm acest lucru? Stăm de vorbă cu Alin Chiriac, fondator AdFaber.

Care sunt cele mai mari greșeli pe care le fac părinții? Din punctul de vedere a responsabilizării?

Alin Chiriac: ”Cel mai important lucru este că îi abandonează pe copii în fața ecranului. Îi lasă să crească cu social media și în același timp nu se educă în legătură cu oportunitățile pe care le poate furniza tehnologia. Nu am auzit niciodata un părinte care să spună: Copilul meu stă prea mult pe ecrane, a citit 5 ore.

De fapt, este o prejudecată și o incapacitate a părintelui care nu se educă să-i pună limite și să-l îndrume pe copil către partea bună a tehnologiei”.

Mai multe detalii urmăriți în VIDEO atașat.

