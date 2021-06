iLikeIT. IBac, aplicația gratuită prin care elevii se pot pregăti. Cum ajută în procesul de învățare

Cei care dau examenul de Bacalaureat anul acesta au la dispoziție o aplicație cu materia. Au făcut-o doi elevi români, care au dat BAC-ul și au avut nevoie de un instrument facil și rapid pentru învățare.

Aplicația pentru învățat la Bacalaureat se numește iBac și este gratuită iar tinerii care au creat-o au dat detalii în emisiunea iLikeIT, cu Marian Andrei.



Oliu Radu: „E o versiune nouă, prima versiune am făcut-o ca să ajut elevii și pe mine în primul rând, am făcut-o în clasa a 12-a am văzut că a prins la public, a ajuns la 90.000 de descărcări, și am zis, ok, trebuie să fac o versiune mai bună”

Marian Andrei: Cam cât timp ai lucrat la aplicație?

Oliu Radu: „La versiunea aceasta am lucrat două săptămâni, am 2 materii deocamdată, am limba română. Pe viitor, geografie, logică, matematică, da, și istorie, biologie. De exemplu, la română are și audio, a înregistrat mama celui mai bun prieten.”

Marian Andrei: Deci este o aplicație gratis, cu investiții minime ca să ajute cât mai mulți elevi...ce câștigi tu din asta?

Oliu Radu: „Nimic. M-a ajutat foarte mult să mă angajez când am ajuns în România. Am stat în România, am dat bac-ul, am plecat în Belgia, am stat acolo câțiva ani, m-am întors în România, am făcut aplicația și m-am angajat...”

Marian Andrei: Deci aplicația asta a fost pentru tine ca un fel de CV, uite ce știu eu să fac...

De unde știu că conținutul e cel relevant? Ioana, tu te-ai ocupat de conținut..

Oliu Ioana: „Am contactat mai mulți profesori, profesori care ne-au ajutat pe noi și de la care a înțeles noi cel mai bine, pentru că asta am, vrut să facem, să arătăm publicului un mod cât mai ușor de a învăța, și atâta timp cât noi am înțeles de la domnii profesori, am reușit să punem în aplicație...”