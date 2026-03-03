Aflăm de la Marian Andrei și invitatul său, Cornel Ilie de la formația Vunk.

Cornel pregătește și un spectacol care se numește ”Suflet digital” și este despre apocalipsa digitală din 2088.

Cornel Ilie: ”Este o provocare și pentru artiști. Cu toate acestea provocările îi impulsionează să fie și mai creativi. Limitările pentru artiști câteodata sunt foarte bune pentru că abia atunci încep să caute soluții. Dacă totul ar fi la îndemână, foarte multe dintre creațiile artistice probabil că nu ar mai fi fost atât de valoroase”.

”Încă nu văd nicio piedică pentru artist să își ducă în continuare viața, menirea și misiunea”.

Ce înseamnă inteligența artificială pentru voi?

”Cred că AI poate fi foarte bună dacă o folosești ca instrument cu care să execuți ceva și nu să creezi. Cred că AI va crea artă în formă de entertainment foarte ok de consum general, dar oamenii vor continua să fugă către artiștii care crează din durere, din suferință, din slăbiciuni, iar publicul asta caută”.

