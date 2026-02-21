Nostalgicii care s-au săturat de gălăgia lumii digitale caută refugiu în obiectivele de altădată, fie că vorbim despre camere rusești, japoneze sau americane.

Printre pasionații formatului pe 35 de milimetri sunt și tineri care au crescut practic cu telefoane mobile și camere performante, dar care găsesc în mecanica acestor "relicve" o conexiune directă cu realitatea, dincolo de ecranul rece al unui telefon deștept.

În fiecare zi, pe Instagram, sunt urcate miliarde de imagini. Și nu toate imaginile valorează cât o mie de cuvinte. Sunt urcate la foc automat nu ca să păstreze o amintire, ci ca să adune like-uri. De-asta poate, tot mai mulți oameni se întorc către fotografia simplă, pe film.

Corespondent PRO TV: „Când vorbim despre fotografia pe film vs formatul digital diferențele sunt evidente. Cu telefonul meu pot face câte poze vreau și să am acces instant la ele. Pe film povestea e puțin diferită. Am încărcat aici o rolă cu doar 36 de cadre, și asta mă face să mă gândesc puțin mai mult înainte să apăs declanșatorul”.

Iar acest buton e doar parte mică din tot procesul. Abia peste câteva zile aflăm dacă fotografia este reușită.

Matei Dumitru: „Cred că fotografia pe film e o metodă pentru unii să se separe de masa foarte mare de info care ajunge la noi pe toate canalele tot timpul. E un mod interesant de a trăi clipa și de a lua lucrurile într-un ritm mai lent atunci când ești doar tu, un aparat cu 36 de cadre și o imagine pe care nu poți să o vezi decât la o perioadă mai lungă de timp după ce ai făcut-o”.

În București s-a format o comunitate în jurul fotografiei pe film. Matei Dumitru are propria lui afacere unde zeci de pasionați sau curioși la început de drum îi trec zilnic pragul pentru a cumpăra și developa role de film.