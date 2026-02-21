Divizia care include mărci precum Häagen-Dazs și Drumstick, este evaluată la puțin sub 1,3 miliarde de dolari.. Nestlé intenționează să vândă aceste mărci către Froneri, companie cu sediul în Marea Britanie, pe parcursul următorului an, dar să rămână totodată partener.

Această mișcare are loc în contextul în care producătorul Nespresso și al batoanelor KitKat încearcă să stimuleze vânzările și să își simplifice operațiunile extinse sub conducerea noului director general, Philipp Navratil. Navratil l-a înlocuit pe Laurent Freixe în septembrie, după ce acesta a fost demis brusc pentru că nu a declarat o relație romantică cu o colegă aflată într-o poziție inferioară, scrie CNN.

În raportul anual, Nestlé a precizat că se va concentra pe afacerile sale din domeniile cafelei, îngrijirii animalelor de companie, nutriției și alimentelor și gustărilor.

„Ne concentrăm portofoliul pe patru linii de afaceri, conduse de cele mai puternice mărci ale noastre”, a declarat Navratil într-un comunicat.

Într-o convorbire cu jurnaliștii, el a spus că cele șase mărci de înghețată ale Nestlé reprezentau o „distragere” de la restul portofoliului companiei, care include cereale, cafea, produse de cofetărie și alimente congelate, printre altele.

„Am păstrat aceste șase afaceri pentru că am crezut că putem stimula creșterea, dar ele nu au o anvergură globală”, a adăugat el. „Nu putem impulsiona creșterea în același mod în care o poate face Froneri.”

Compania face concedieri

Froneri a fost creată în urmă cu un deceniu de Nestlé și producătorul britanic de înghețată R&R. În 2019, Nestlé și-a vândut divizia de înghețată din SUA către Froneri pentru 4 miliarde de dolari.

Nestlé nu este prima mare companie de bunuri de larg consum care renunță la înghețată, un segment cu particularități incomode, precum cererea sezonieră și necesitatea unui lanț logistic capabil să susțină produse congelate. Unilever și-a separat divizia de înghețată în decembrie, creând cea mai mare afacere de înghețată din lume — The Magnum Ice Cream Company — pentru a se concentra pe un număr mai mic de produse.

În spiritul reducerii dimensiunii operațiunilor, Nestlé se află deja în proces de a elimina aproximativ 16.000 de locuri de muncă la nivel mondial, în încercarea de a reduce costurile, inclusiv prin automatizare și utilizarea inteligenței artificiale.