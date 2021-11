iLikeIT. Cauți celebritatea pe TikTok? Află care sunt secretele celor mai cunoscuți creatori de conținut din România

Vara aceasta am avut ocazia să vizităm Casa TikTok și să-i cunoaștem pe unii dintre cei mai populari Tik Tok-eri de la noi.

Rețeaua socială a ajuns să aibă aproape 6 milioane de utilizatori în România și câștigă tot mai mult teren în fața adulților. Nu mai este de mult doar o aplicație pentru cei foarte tineri. De fapt, exact la capitolul ăsta mai au puțin de lucru.

În casa TikTok vor fi, timp de trei zile, unii dintre cei mai urmăriți creatori de conținut de din România. Practic, vorbim de milioane de vizualizări sub acelasi acoperiş. Care este secretul lor? Îl aflăm chiar de la ei!

În România sunt acum aproape 6 milioane de utilizatori activi de TikTok. Asta înseamnă că deschid aplicaţia zilnic şi petrec cel puţin zece minute urmărind cele mai recente clipuri video. Comentează, dau like-uri, dar nu neapărat şi postează. Potrivit specialiştilor, cei care postează zilinic au toate şansele să ajungă să fie urmăriţi de zeci sau chiar sute de mii de oameni.

Un astfel de exemplu este Valeria Lungu care postează chiar şi de patru ori pe zi pe TikTok. Face asta de doi ani, iar acum este urmărită de mai bine de 1,3 milioane de oameni.

Valeria Lungu, creator de conținut: "Pe lângă faptul că dansez, cânt, arăt clipuri de styling, machiaje, nu știu, fac și lipsync pe voci de copii, ceea ce-mi place mie cel mai mult, pentru că am făcut facultatea de actorie și cumva asta mă apropie foarte mult de ceea ce am făcut eu cândva".

De aproape un milion de utilizatori se apropie şi Dominic. Şi el este activ pe TikTok. Are doar 18 ani şi este din Craiova.

Dominic Gabriel, creator de conținut: "Eu am o conexiune foarte mare cu comunitatea mea. Pentru că în majoritatea clipurilor încerc să-i fac să înțeleagă că nu sunt singuri, că nu sunt neînțeleși, că majoritatea publicului meu sunt adolescenți.

Și e una dintre cea mai complicată etapă a vieții și încerc să-i ajut să treacă mai ușor prin toată chestia asta".

Reporter: "Poți să-mi dai câteva exemple de situații în care ei au empatizat cu tine, în care ai primit foarte mult mesaje din partea lor?".

Dominic Gabriel, creator de conținut: "Primesc foarte multe mesaje în care mulțumesc că-i ajut să zâmbească pur și simplu. Adică încerc să fac conținut amuzant sau întâmplări care mi s-au întâmplat și ei se regăsesc. Sau clipuri motivaționale".

Reporter: "Ce spui într-un clip motivațional?".

Dominic Gabriel, creator de conținut: "Un mesaj scurt care a prins foarte bine. 'Fiți voi!'. Acesta este mesajul meu. Continuați să fiți voi. E cel mai important lucru. Și cel mai greu".

Adolescenţii din Statele Unite petrec acum mai mult timp pe TikTok decât pe orice altă aplicaţie. Conţinutul video este, în general, preferatul copiilor, iar pentru ei nu este doar o formă de divertisment, ci şi o modalitate de a învăţa. Leo Dumitru, de exemplu, a pus în practică tot ceea ce a învăţat de la alţi TikTok-eri din străinătate. Îi place să gătească, iar reţetele sale au ajuns la sute de mii de oameni din întreaga lume.

Leo Dumitru, creator de conținut: "Am încercat să-mi transpun pasiunea asta pentru gătit în contentul pe care-l fac pe TikTok. La început, înainte să postez pe TikTok, eu tot arătam prietenilor mei tot felul de rețete, le trimiteam lor niște clipuri și am zis: 'Băi, dacă tot fac clipurile astea și le arăt, de ce să nu le și postez pe TikTok?'. Am început cu o rețetă, două, am văzut că prind și am zis: 'Băi, oamenii vor să vadă mai mult'. Toți comentau că: 'Arată-ne și asta', 'Arată-ne și asta', 'Cum faci asta?' și am început să postez tot mai multe rețete foarte simple pe care orice persoană le poate face într-un timp relativ scurt, fără ingrediente prea sofisticate, și oamenilor le-a plăcut foarte mult chestia asta".

Leo Dumitru, creator de conținut: "Oamenilor le place să vadă chestii utile pe care le pot folosi și ei, să li se pară că 'Băi, uite, chiar aveam nevoie de informația asta' și asta cred că prinde foarte mult pe TikTok, să vadă că oamenii au nevoie de ce le arăți tu în clipuri. Să le arăți chestii pe care ei să le poată folosi în viața de zi cu zi. Cred că se pune accentul pe lucrul ăsta".

Pe Lorena Şerban o ştiţi probabil de pe Instagram. Este românca de doar 22 de ani, care timp de patru zile a avut cel mai urmărit clip de pe Instagram, la nivel global. Video-ul a ajuns la peste 92 de milioane de vizualizări.

A depăşit-o pe Kylie Jenner, una dintre surorile Kardashian, care până în acel punct deținea recordul.

Lorena Șerban, creator de conținut: "Am luat un trend şi mi-am pus amprenta asupra lui. L-am dus la un alt nivel".

Acelaşi lucru îl face şi pe TikTok, unde este urmărită de peste 300.000 de oameni.

Reporter: "Cărui fapt crezi că se datorează succesul aplicaţiei Tik Tok în România?".

Lorena Șerban, creator de conținut: "Sincer, cred că este vorba de veridicitate. Fiind o platformă video, persoanele sunt exact aşa cum sunt ele. Eu am trecut prin mai multe probleme şi mai multe complexe de ordin personal şi îmi editam foarte tare pozele înainte pe Instagram, iar atunci când a apărut TikTok-ul mi-am dat seama că dacă vreau să pup imaginea de pe TikTok cu cea de pe Instagram nu am cum să fac treaba asta".

TikTok se laudă că a ajuns la peste un miliard de utilizatori la nivel global. Nu a reuşit să depăşească platformele lui Mark Zuckerberg, dar cel mai probabil acesta este obiectivul.

Sunt peste 2, 9 miliarde de utilizatori de Facebook în întreaga lume, 2, 2 miliarde pe YouTube şi 1, 4 miliarde pe Instagram, iar TikTok vine puternic din urmă.

Este reţeaua socială care a înregistrat cea mai rapidă creştere şi aplicaţia pe care oamenii petrec cel mai mult timp, odata ce o accesează. În medie, 30 de minute, la o singură utilizare, de aproape 10 ori mai mult decât pe Instagram.

Mih Lovin, consultant social media: "Pasul următor este ca TikTok să depășească și timeing-ul YouTube-ului. De unde și formatul mai lung acum de pe Tik Tok. Tik Tok ul îți permite acum să faci conținut mai lung de un minut. Deci, se duce pe următoarea categorie. Conținutul lung, specific YouTube-ului".

Leo Dumitru, creator de conținut: "TikTok-ul promovează foarte mult diversitatea oamenilor. Adică pe TikTok găsești oameni în absolut toate domeniile și mie asta îmi place foarte mult. Pe Tik Tok dacă intri, orice ai fi tu, orice gen de personalitate ai avea, găsești ceva ce să-ți placă, nu știu. Sunt avocați, sunt pasionați de gătit, sunt dansatori, sunt cântăreți, sunt absolut orice. Sunt până și zugravi, sunt până și absolut orice…. oameni care construiesc mobilă".

TikTok este cea mai valoroasă aplicaţie a companiei chineze ByteDance. Iniţial s-a numit Music.ly, iar în China este cunoscută drept Douyin. La sfârşitul anului 2020 a fost estimată la o valoare netă de aproximativ 50 de miliarde de dolari.

Există, însă, şi modalităţi prin care tinerii pot câştiga şi bani pe TikTok prin serviciul de monetizare sau prin colaborări din diverse firme.

Mih Lovin, consultant social media: "Creatorii pot să primească donații pe LIVE. Mai mult decât atât, creatorii pot încasa bani de la Tik Tok pentru vizualizari, dar pentru asta trebuie sa fie integrați într-un fond al creatorilor pe care Tik Tok îl rulează și platește automat anumiți creatori, cu excepția că pentru România încă nu este disponibilă funcția, dar mă aștept ca în curând să fie disponibilă".

Mih Lovin, consultant social media: "Pentru TikTok, România este un punct de interes important. Sunt funcții ale aplicației care se testează prima dată în România pentru că avem un număr mare de utilizatori și creatorii au capacitatea de a se adapta foarte repede și de a testa lucruri".

Din păcate, însă, sunt şi situaţii în care tinerii, în special copiii, au de suferit din cauza postărilor sau a comentariilor de pe TikTok. Utilizatorii au mult mai multă libertate decât pe alte reţele sociale. Tocmai de aceea sfatul nostru este să nu-i lăsaţi pe cei mici nesupravegheaţi în faţa clipurilor de pe Tik Tok şi să-i ajutaţi să treacă şi printr-un filtru personal tot ceea ce văd acolo.

În plus, nu putem ignora faptul că și șefii de la TikTok au fost audiați în fața congresului american asupra datelor personale, pe care noi, utilizatorii, le oferim în schimbul acestui serviciu gratuit.