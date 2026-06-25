Vorbim despre cel mai așteptat joc din toate timpurile, GTA 6, doar pentru pre-comandă. Iar precomanda pentru jocul care va fi lansat abia în noiembrie înseamnă că putem să plătim de pe acum 400 de lei – atât costă jocul în varianta standard – ori 500 de lei așa cum apare în magazinul de aplicații Sony PlayStation și putem să-l descărcăm pe 12 noiembrie ca să putem să-l jucăm pe 19 noiembrie.

Despre niciun alt joc nu s-a vorbit atât de mult precum s-a vorbit despre GTA 6. Este joc foarte deschis ca poveste și cu ce poți să faci în el, de data aceasta ne readuce în universul Vice City.

Informațiile complete pot fi aflate din video-ul atașat.