Marian Andrei, corespondent PROTV: „Cum putem să ne ștergem infomațiile sensibile, adresele de email care pot apărea la căutările de pe Google. Tot ce trebuie să faceți e să începeți să căutați pe Google rezultate despre tine, și așa ajungeți în această pagină, unde sunteți învățați, pas cu pas, cum puteți să faceți cererea de ștergere a datelor sensibile de pe motorul de căutare Google. Și funcționează cam așa: se deschide un astfel de raport, iar cei de la Google au adăugat de curând că și imaginile explicite, care conțin nuditate și care au ajuns din greșeală sau date de altcineva pe internet pot fi șterse, și în cazul în care au fost imagini generate cu AI, și au fost multe cazuri”.

