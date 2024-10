Cu ce dispozitive se filmează și pozează unii dintre cei mai cunoscuți influenceri din România

Așa începe o zi obișnuită pentru Ana Maria Cucuta. Make Up Artist și trainer, dar și creator de conținut. Sute de mii de oameni îi urmăresc postările pe Instagram și Tik Tok. Multe dintre clipurile sale sunt filmate chiar de ea.

Ana Maria Cucuta, make up artist: „În afară de machiaj, îmi fac singură toate TikTok-urile, materialele, filmările pentru TtikTok, inclusiv partea de montaj. Eu fac asta, la fel și pozele pentru Instagram. Adică tot ce înseamnă modelele mele, artiștii cu care lucrez, demonstrațiile mele de make up. Eu singură mi le pozez. Am o cameră foto pe care o țin mereu cu mine. Le pozez și le editez în același timp. Și partea de reel-uri, la fel, cumva, eu gândesc ideea pe care vreau s-o lansez, s-o postez pe online și aș putea să zic că fac totul”.

Ana Maria Cucuta: „Îmi place să muncesc. Îmi place foarte mult să muncesc. Îmi place foarte mult ceea ce fac, îmi place să fiu activă, îmi place să fiu conectată la tot ce se întâmplă. Îmi place să simt că trăiesc fiecare clipă din viața mea. Îmi place să mă bucur de toate lucrurile din jurul meu și asta mă face să fiu tot timpul activă și să vreau să fac lucruri. Nu vreau să mă opresc. Eu nu pot să stau. Adică eu dacă am o zi liberă, maximum stau două-trei ore după care mă gândesc ce să mai fac. Îmi place!”.

TikTok-urile sale au strâns milioane de vizualizări. Cele mai simple sunt și cele mai urmărite. Oamenii vor să învețe trucuri rapide, ușor de aplicat acasă. Cel puțin asta susține Ana.

Ana Maria Cucuta: „Au fost momente în care nu îmi plăcea nimic din ce făceam. Făceam un material și mi se părea că nu e ce trebuie. Eu îl visam într-un fel, îl închipuiam într-un fel și când aveam rezultatul nu era cetrebuia să fie, de ce a ieșit așa? Eu mi le închipuiam altfel. Au fost foarte multe momente. O perioadă destul de lungă în care pur și simplu am învățat. Cea mai mare problemă a mea a fost cum să folosesc lumina corectă astfel încât să-mi iasă imaginea curată și frumoasă pe care eu mi-o doream de la un material”.

„Eu filmez, eu editez și eu gătesc!”

Prin experiențe asemănătoare a trecut și Miruna Lica. Ea a cucerit internetul cu rețetele sale, dar nu doar gătește foarte bine, ci și filmează și editează

Este urmărită de peste 100.000 de oameni pe Instagram, unde postează aproape zilnic, dar este activă și pe TikTok și YouTube. Paste, pizza, prăjituri, tarte și nu numai. Ai zice că are multe ajutoare în bucătărie, dar nu face totul singură.

Miruna Lica, creator de conținut: „Eu filmez, eu editez și eu gătesc! Atât pe video, cât și pe partea de foto îmi place să lucrez cumva cu baie de lumină, cu culori vi, saturație mare, contrast, acolo unde este cazul. O să vezi că dacă te uiți pe pagina mea de Instagram cam acesta este situlul peste tot. Nu știu foarte multă teorie. Adică atunci când îmi setez aparatul nu am foarte mare habar despre ceea ce fac în termini de diafragmă, de habar nu am, dar mă uit la imagine și cumva cred că este o chestie pe care eu o fac intuitive. Atâta timp cât mie îmi place imaginea îmi dau seama că setările sunt bune și mă uit acolo și fac setările pe apparat până când mie îmi place ceea ce văd”.

Miruna Lica: „Echipamentul meu a început cu un aparat. Acesta nu este primul meu aparat, l-am schimbat de câțiva ani și un trepied. Au fost primele elemente din echipamentul meu. Ulterior mi-am dat seama că am nevoie și de niște lumini și la început aveam niște lumini de tip softbox, dar foarte mari, care îmi luau foarte mult timp pănă le montam pentru că au un fel de umbrelă în spate. Ulterior le-am găsit pe astea, care sunt slim, adicăfuncționează tot ca un softbox, doar că sunt slim, sunt mai ușor de depozitat și de montat. Evident și pentru ele am niște stative. După mi-am luat niște fundaluri pentru că nu pot să fac fotografii pe aceleași fundaluri pe care le am în casă. De exemplu, masa, blatul de bucătărie și atunci mi-am luat niște fundaluri care sunt special gândite pentru fotografia de produs, fotografia culinară și au tot felul de texturi, lemn, piatră, marmură”.

Milioane de vizualizări

Și la fel ca Miruna sunt mulți alții. Pe Renata și Christian, de exemplu, i-am surprins în oraș, în timp ce se filmau.

Renata și Christian se ocupă și ei singuri de tot ceea ce vedem pe conturile lor de pe rețelele sociale.

Renata Bota și Christian Balazs: „Aș putea spune că noi chiar suntem o echipă. Noi înainte să plecăm de acasă cumva ne facem un plan, ce content o să filmăm în ziua respectivă. Și acum ne-am gândit ținutele astfel încât să arătăm bine împreună, să fim și într-o zonă care să se potrivească estetic cu ce purtăm noi astăzi pentru că, cel puțin pe noi, asta ne definește, contentul ăsta estetic, cu atenție la detalii. Și odată ce avem planul făcut de acasă, venim, filmăm și ulterior, pe partea de edit, de cele mai multe ori, se ocupă Christian”.

Și se descurcă de minune. Dovadă că au și clipuri care au strâns milioane de vizualizări atât pe TikTok, cât și pe Instagram. Ei zic că gadget-urile sunt ajutoarele lor.

Renata Bota și Christian Balazs: „Aparatul pe care îl avem este Canon Mirrorless RP, folosesc momentan un obiectiv de 35mm, care îmi place foarte mult mai ales în contexte precum cel de astăzi, în care suntem în oraș, undeva urban, se vede ceva frumos în blur în spate și cred că ar fi important să menționăm și acest Airbracket, pe care l-am pus noi pe acest stabilizator. Cea mai smart investiție in sensul în care airbracket-ul asta mă ajută să țin aparatul într-o poziție verticală. Practic să ocupe tot ecranul telefonului. Este un adaptor pe care l-am prins frumos aici și îmi ține aparatul fix în poziția în care avem noi nevoie. Și avem la noi ca de fiecare data și o lumină extra”.

Majoritatea creatorilor de conținut preferăsă lucreze așa, deși își permit să apeleze la un ajutor și uneori chiar o fac. Pentru ei importantă este viziunea pe care o au. Și la fel și pentru publicul lor. Oamenii vor să vadă lumea prin ochii lor.

Ana Maria Cucuta, makeup artist: „Sunt de părere că atunci când îți pui sufletul într-un job, într-o pasiune, când îți pui sufletul într-un loc de muncă. Munca respectivă este mult mai bună și vreau să fie acolo sufletul meu”.

