Gigantul tech american a acceptat să plătească 250 de milioane de dolari într-un tribunal federal din San Jose, California, în urma unor acuzații de publicitate înșelătoare privind suita sa de funcții Apple Intelligence.

Procesul, intentat de Peter Landsheft în 2024, a apărut după ce producătorul iPhone a anunțat – și a început să promoveze – o serie de îmbunătățiri bazate pe inteligență artificială la conferința anuală pentru dezvoltatori din 2024, susținând că acestea vor fi disponibile pe noile iPhone-uri lansate în toamna acelui an. Telefoanele au fost însă lansate fără aceste funcții, lucru despre care reclamanții au afirmat că a afectat acționarii, scrie The Independent.

În 2025, Apple a anunțat că modernizarea bazată pe AI a lui Siri nu va fi disponibilă decât în acest an, iar oficialii companiei au confirmat între timp că noile funcții vor fi prezentate la conferința anuală Worldwide Developer Conference (WWDC) de luna viitoare.

Pentru cine se aplică

Oricine a cumpărat în SUA un iPhone 16, iPhone 15 Pro sau Pro Max între iunie 2024 și martie 2025 ar putea primi până la 95 de dolari pentru fiecare dispozitiv, potrivit procesului. Numărul estimat al persoanelor afectate este de 36 de milioane.

Nu este încă clar dacă acordul se va aplica și proprietarilor de iPhone din afara Statelor Unite. Apple nu și-a recunoscut vina în cadrul înțelegerii, care trebuie încă aprobată de un judecător.

Într-un comunicat, compania a precizat că a lansat numeroase alte funcții de inteligență artificială de la introducerea Apple Intelligence în 2024.

„Apple a ajuns la o înțelegere pentru a soluționa revendicările legate de disponibilitatea a două funcții suplimentare”, se arată în declarație. „Am rezolvat această situație pentru a ne concentra pe ceea ce facem cel mai bine: livrarea celor mai inovatoare produse și servicii pentru utilizatorii noștri.”

Noua versiune a lui Siri vine la 15 ani de la lansarea inițială a asistentului vocal pe iPhone, care a stabilit la acea vreme standardul pentru această tehnologie.

Între timp, Apple a rămas în urmă față de rivali consacrați precum Google și Meta în cursa pentru dezvoltarea chatboturilor AI, dar și față de companii mai noi din domeniu, precum Anthropic și OpenAI.

Directorul general al Apple, Tim Cook, a făcut din îmbunătățirea lui Siri o prioritate majoră pentru compania din Cupertino și a susținut parteneriate cu alte firme pentru a-i consolida capacitățile de inteligență artificială.

În cadrul unei conferințe cu investitorii de săptămâna trecută, șeful executiv a declarat: „Nu este vorba despre inteligența artificială ca funcție de sine stătătoare, ci despre inteligența artificială ca parte esențială și intuitivă a dispozitivelor noastre.”