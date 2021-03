Cărțile cu realitate augmentată sunt senzația momentului. Cum ușurează învățarea, explică Iulia Ionescu la ILikeIT

Care este legătura între cărți și realitatea augmentată, aflăm la ILikeIT, cu Iulia Ionescu și invitata ei, Iulia Hagiescu.



În topul preferințelor pe 2020 sunt cărțile de dezvoltare personală. Unele sunt și cărți prin care putem testa realitatea augmentată, destinate în special copiilor. Iulia Hagiescu, de la site-ul depici.ro, le-a prezentat împreună cu Iulia Ionescu, la ILikeIT.

Oana Hagiescu: „Spre exemplu, un atlas geografic școlar, mie nu-mi plăcea geografia când eram mică, dacă îl avea pe ăsta altfel stăteau lucrurile, e o noutate pe piața românească și înțeleg că și pe cea internațională, este o punte între print și digital, pentru că acum copiii stau foarte mult în mediul online, le trebuie mai multă acțiune și se învață mult mai ușor, pentru că vezi cum ies lucrurile” .

Iată cum funcționează sistemul de realitate augmentată în privința acestui atlas.

„Cumperi cartea, vezi de unde trebuie downloadată aplicația, pentru android și IPhone, și din carte „ies” lucruri, iese pământul, vezi continentele...” a explicat Oana.

Mai există și o carte de povești, „The Other side of The Moon” , prima de acest fel de la noi care dispune de această tehnică.

O altă carte îmbogățită cu realitate augmentată arată dinozaurii care au trăit pe Terra, cu milioane de ani în urmă. „Învățarea e mult mai ușoară, pentru că ai și vizual, și auditiv. Auzi sunetele, auzi cum rag dinozaurii. Există pe site-ul depici un articol despre felurile de a învăța, care sunt vizual, auditiv și kinestetic. Dacă copilul are și vizual, și auditiv și pune și mâna și învârte pe acolo, învățarea e mult mai ușoară”, spune Oana.