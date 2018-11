Un bărbat din Taiwan prinde ''pokemoni'' cu 15 telefoane instalate pe bicicletă. Imaginile au devenit virale

Twitter

Un bărbat în vârstă de 70 de ani din Taipei, capitala Taiwan, pedalează neobosit de la un ''pokestop'' la altul cu nu mai puţin de cincisprezece telefoane ataşate de bicicletă, conectate simultan la jocul de realitate augmentată ''Pokemon Go''.

Înregistrările video cu taiwanezul Chen San-yuan şi bicicleta sa demnă de un adevărat fan al jocului ''Pokemon Go'' au devenit virale pe internet şi l-au transformat într-o mică vedetă în zona în care locuieşte din districtul Tucheng, relatează Reuters, conform Agerpres.

În jocul de realitate augmentată creat pentru utilizatorii de smartphone jucătorii trebuie să ''prindă'' personaje animate care apar în locaţii reale.

This grandfather attached 11 phones to his bike to play Pokemon Go pic.twitter.com/v3rF7FCcfA — Mashable (@mashable) November 6, 2018

''Am folosit un telefon mobil şi apoi am continuat să joc'', a povestit Chen pentru Reuters Television. ''După o lună, am ajuns la trei telefoane, şase telefoane, nouă, doisprezece şi apoi la cincisprezece'', a spus el mulţumindu-i în acelaşi timp nepotului său care l-a introdus în lumea jocului ''Pokemon Go'', în 2016.

This Taiwanese grandpa shows the best way to play Pokémon Go is with 11 phones https://t.co/GelFziMnIq pic.twitter.com/1crUOjbfoN — The Verge (@verge) November 11, 2018

Chen a declarat că echipamentul pe care îl utilizează a costat peste 4.800 de dolari, sumă la care se adaugă circa 300 de dolari cheltuiţi lunar pe moneda virtuală pe care o foloseşte în joc.

Utilizarea simultană a unui număr mare de telefoane îi permite bărbatului din Taiwan să ajungă în timp mai scurt la niveluri mai mari şi să ''prindă'' personaje rare, după spusese sale.

Taiwan grandpa catches 'em all playing Pokemon Go on 15 phones https://t.co/yHvWKKuvXW — The Japan Times (@japantimes) November 13, 2018

Pensionarul a declarat că uneori joacă toată noaptea cu ajutorul bateriei portabile adaptată cu care îşi încarcă telefoanele.

Colegii de joc ai lui Chen s-au arătat uimiţi de energia sa. ''Poate să aibă grijă de cincisprezece telefoane în acelaşi timp'', a declarat Shih Wun-sheng, în vârstă de 45 de ani. ''De când iese afară şi până se întoarce acasă, timp de şase, şapte ore, Chen poate rămâne la fel de energic şi nu se simte obosit. Este cu adevărat impresionant'', a declarat unul dintre ei.

Pokemon Go, dezvoltat de Nintendo Co şi Niantic Inc, a fost cel mai mare succes de până acum în lumea jocurilor care folosesc aşa-numita realitate augmentată, în care personajele digitale se suprapun lumii reale.

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer