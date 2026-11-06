Logistic, cred că este un coșmar pentru toate aceste magazine să rezerve din timp toate aceste produse pe care trebuie transportate. De exemplu dacă vorbim despre electronice și electrocasnice care trebuie transportate din timp din China, de unde se fabrică și să fie aduse la noi, probabil au și niște marje mai mici de preț și asăzi este ziua în care pot face volum cu acele marje mici ca să iașă și în profit.

Dar da, este o zi în care vedem o mulțime de electronice, electrocasnice, haine, am văzut inclusiv cosmetice la reduceri și dacă ma uit prin cifrele anunțate de un magazin online, până acum valoarea totală a comenzilor a ajuns la peste 420 de milioane de lei, s-au vândut 22 de tone de carne de porc , 4.192 de grame de aur și 15.800 de bilete la festivaluri, 18 comenzi de automobile, dar aici este doar avansul, practic rezervi mașina, nu neapărat o comanzi și s-a vândut și un apartament la 198.000 de euro, redus de la 208.000 de euro.