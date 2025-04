Atelier Yumia, alchimia unui joc japonez de succes. Sarcinile pe care trebuie să le îndeplinească jucătorul

Atelier Yumia. Aș fi vrut să vorbesc mai mult despre acest joc, doar că Bogdan și Shurubel au luat destul de mult timp din emisiune.

Așa că o să încerc să fiu cât mai direct...

JRPG este acest joc, adică un role playing game japonez. Seamănă cu ce am văzut acum câteva ediții, Monster Hunter. Multe cifre pe ecran în timpul bătăliilor - care se întâmplă și rapid...

Seria Atelier are aproape 20 de ani, cu 27 de jocuri lansate până acum. Iar Yumia este un open world cu mare atenție pentru alchimie, adică trebuie să strângi multe substanțe și materiale pentru echipamente bune. Povestea jocului ne duce în pe tărâmul imperiului Aladissian - ah, și am uitat să zic numele complet al jocului, din lipsă de timp:

Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & The Envisioned Land - zici că e varianta de consolă pentru Sailor Moon - iubesc dialogurile în japoneză, personajele care o însoțesc. Lumea arată și ea foarte interesantă și te invită la explorare, mai ales pentru ce înseamnă crafting. Și multe alte creaturi simpatice, un soi de Pokemon. Nah, e un joc japonez, 100%.

Atelier Yumia costă aproximativ 300 de lei și merge pe Playstation, Xbox și Nintendo Switch.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: