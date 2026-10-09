Mai exact, bărbatul trebuia să primească un salariu de 193.000 de forinți, însă în contul bancar pe care îl folosea împreună cu partenera sa au ajuns 1.193.000 de forinți, relatează 24.hu.

Bărbatul s-a bucurat atât de mult de această „mărire de salariu” neașteptată, încât a cheltuit aproape întreaga sumă în decurs de trei zile. Parchetul Districtual din Szolnok îl trimite în judecată pentru infracțiunea de însușire ilegală a unui bun.

Lánczi Rajmund, procuror coordonator în cadrul Parchetului Districtual din Szolnok, a scris într-un comunicat transmis publicației 24.hu că bărbatul, în vârstă de 26 de ani, lucra din luna iulie a anului trecut la o societate cu răspundere limitată. La cererea bărbatului, angajatorul îi vira în fiecare lună salariul în contul bancar al partenerei sale de viață.

A cheltuit banii

În septembrie anul trecut, un angajat al societății a virat din nou salariul bărbatului în același cont, însă, din greșeală, a transferat 1.933.820 de forinți în locul salariului de 193.820 de forinți, menționând la detaliile plății că suma reprezintă salariul datorat. Cu alte cuvinte, bărbatul a primit cu 1.740.000 de forinți mai mult decât i se cuvenea.

În doar trei zile, bărbatul a cheltuit 1.300.000 de forinți din suma primită în plus, iar până la sfârșitul lunii a consumat întreaga sumă. Reprezentantul societății l-a informat pe bărbat despre transferul efectuat din greșeală și despre obligația de a restitui banii, însă acesta nu a putut să îi returneze.

Ulterior, inculpatul și angajatorul său au convenit ca bărbatul să restituie în rate suma de 1.740.000 de forinți transferată din greșeală, prin reținerea lunară a 75.000 de forinți din salariul său. Prima rată a putut fi reținută din salariu, însă bărbatul nu a mai restituit restul de 1.665.000 de forinți, deoarece nici măcar nu se mai prezenta la serviciu.

Parchetul a solicitat aplicarea unei amenzi penale și a cerut ca bărbatul să restituie societății prejudiciate suma rămasă, împreună cu dobânzile.