Avem într-adevăr vești bune, pentru moment. Ratele ușor scad de la 1 aprilie, pentru cei care au credite cu dobândă variabilă, și știm deja că până în octombrie nu vom mai avea creșteri de dobânzi, dar pe finalul anului nu este exclus să vedem un impact al acestui război din Iran și în costul creditelor.

De la 1 aprilie IRCC, indicele pentru creditele consumatorilor, scade la de 5,68% la 5,58%. Și vedem această tendință de scădere. Nu este o scădere mare, dar simțim o scădere la rata lunară, dacă avem un credit cu dobândă variabilă. De exemplu, pentru cineva cu un credit ipotecar de 500.000 de lei, aproximativ 100.000 de euro, pe 30 ani, rata lunară scade de la 3.909 de lei, la 3873 de lei. Un minus de 36 de lei.

Dar în continuare sunt diferențe mari de rată între creditele cu dobândă variabilă, care au încă dobânzi mari, și creditele cu dobândă fixă. Sunt multe bănci care au oferte de credite cu dobândă fixă pe 2,3 sau chiar 5 ani, de sub 5%. Și atunci rata este deja cu câteva sute de lei mai mică.

Ceea ce înseamnă că o refinanțare, pentru un credit cu dobândă fixă, este încă o soluție bună, chiar dacă vorbim de o procedură care costă câteva mii de lei. Și este o soluție de luat în calcul acum, pentru că așa cum știm, costul banilor depinde de inflație. Iar în contextul actual, cu războiul din Iran, în contextul în care carburanții se scumpesc și nu se știe la ce preț se vor stabiliza economiștii prognozează o creștere a inflației.

Efectele se văd deja, ar putea influența și creditele în viitor, spune Christian Năsulea, profesor de economie la Universitatea București.

