Facturi cu până la 60% mai mici pentru comunitățile de energie. România ar putea adopta modelul din 2026

iBani
17-11-2025 | 10:51
×
Codul embed a fost copiat

Un act normativ adoptat recent le permite prosumatorilor, consumatorilor de la blocuri sau case, instituțiilor publice și chiar micilor afaceri să se unească într-un nou tip de entitate, numită comunitate de energie.

autor
Ștefana Todică

De anul viitor, ar urma să apară un registru al acestor comunități și reguli pentru stabilirea prețurilor și alte elemente de funcționare. ANRE are responsabilitatea, prin lege, să publice aceste informații în următoarele luni.

Cum funcționează comunitățile de energie și de ce putea reduce facturile considerabil a explicat Dan Pîrșan, președintele Asociației Prosumatorilor și Comunităților de Energie, la emisiunea iBani moderată de Ștefana Todică.

Dan Pârșan: „Aș putea spune, fără să greșesc, că este probabil cea mai cea mai bună lege pe zona de energie votată în ultimii 30 de ani, (…) , pentru că introduce conceptul de liberalizare a energiei și faptul că energia scapă de monopolul statului.”

O comunitate de energie poate fi un bloc, o zonă dintr-un cartier ori dintr-un sat, unde oamenii se unesc pentru a produce energie, pentru a consuma și a o tranzacționa în cadrul comunității. În unele cazuri se poate ajunge să nu mai fie nevoie de schimburi cu rețeaua națională.

Comunitatea se poate forma în jurul unor prosumatori existenți, care pot da energie direct vecinilor, fără să mai injecteze în rețea, ca acum, la un preț mai bun. De asemenea, membrii unei astfel de cooperative pot investi în echipamente de producere a energiei, la comun, și vor putea accesa fonduri europene sau naționale pentru aceste investiții.

Care ar putea fi beneficiile, potrivit Asociației Prosumatorilor și Comunităților de Energie:

Economii la factură

Oamenii se alătură pentru că participarea aduce:

► preț mai mic al energiei consumate,

► dividende/beneficii din producția proprie,

► eliminarea profiturilor intermediarilor.

Control comunitar

Membrii votează și decid:

► investițiile,

► tarifele,

► noile proiecte.

Asta creează transparență și încredere.

Stabilitate pe termen lung

► Energia produsă local este mai puțin expusă volatilității piețelor.

Motive ecologice

Participarea oferă oamenilor sentimentul că fac ceva concret împotriva schimbărilor climatice.

► Beneficii sociale

► Proiecte locale (școli, drumuri, iluminat).

► Veniturile rămân în comunitate.

Dan Pîrșan: „Istoric vorbind, comunitățile de energie, și probabil și în România, pornesc de la 10, 20, maxim 50 de oameni care vor să facă acest lucru. Evident, pentru că în România funcționează puterea exemplului, odată ce beneficiile vor fi răspândite prin viu grai, să zic așa, numărul de membri ai comunității se mărește. Există posibilitatea ca să ajungă, dar vorbim de ani, să ajungă cu capacități serioase de producție la marginea orașului, sa pot să închirieze acoperișuri care stau degeaba.”

Facturi mai mici și cu 60% pentru membrii comunităților de energie

În spațiul comunitar există deja 9.000 de comunități de energie iar facturile membrilor au scăzut astfel cu până la 60%.

Dan Pîrșan: „Atenție, comunitățile de energie pot să aibă contracte cu furnizorii, pot să aibă contracte direct cu producătorii. Și sunt țări în Europa dezvoltată în care 10% din producția în bandă, să zicem a Hidroelectrica sau Nuclearelectrica sau nu știu ce termocentrală, iată că poate fi cumpărată preferențial de către comunitățile de energie. În felul acesta comunitățile beneficiază de o energie ieftină”.

Și costurile de transport pot fi mai mici. În cadrul comunităților de energie

„Comunitățile nu vor folosi întreaga infrastructură a operatorului de distribuție, vor folosi doar joasă tensiune. Mai mult, legiuitorul spune că în cazul de, dau un exemplu ipotetic, se construiește un cartier de vile sau de blocuri. Dacă de la început dezvoltatorul gândește ca o comunitate de energie cu acoperiș, cu un teren închiriat pe care să fie montate panouri, sau o eoliană sau orice, iată că în zona aia, de la bun început poate fi o rețea privată care să funcționeze, să zicem, în paralel cu rețeaua publică a operatorului, dar pe rețeaua privată costurile pot să fie zero”, a mai spus Dan Pîrșan.

Rusia a lansat noi atacuri, cu peste 50 de drone, la granița României. Un petrolier arde în dreptul localității Plauru

Sursa: Pro TV

Etichete: energie electrica, prosumatori, energie eoliana,

Dată publicare: 17-11-2025 10:08

Articol recomandat de sport.ro
Vor să pice cu România la barajul pentru Mondial: "Cu tot respectul, dar nu e la fel"
Vor să pice cu România la barajul pentru Mondial: "Cu tot respectul, dar nu e la fel"
Citește și...
Fără prosumatori, România n-ar rezista caniculei. APCE: La prânz, livrează energie cât centrala de la Cernavodă
Stiri Economice
Fără prosumatori, România n-ar rezista caniculei. APCE: La prânz, livrează energie cât centrala de la Cernavodă

Fără apă pentru hidrocentrale și din cauza caniculei, prosumatorii au salvat până acum România de la blackout, au afirmat Reprezentanţii Asociaţiei Prosumatorilor şi a Comunităţilor de Energie (APCE).  

Proiect: Facturi mai mici la energie și panouri solare, chiar și la bloc. “Acum nu e un niciun beneficiu pentru locatari
iBani
Proiect: Facturi mai mici la energie și panouri solare, chiar și la bloc. “Acum nu e un niciun beneficiu pentru locatari"

Românii care locuiesc la bloc ar putea deveni prosumatori, și vor plăti mai puțin la facturi, dacă își vor monta panouri fotovoltaice pe terasa clădirii în care locuiesc.

Unul dintre cei mai mari furnizori de energie a sistat plățile către prosumatori, motivând că statul ar avea datorii la el
Stiri actuale
Unul dintre cei mai mari furnizori de energie a sistat plățile către prosumatori, motivând că statul ar avea datorii la el

Premier Energy, unul dintre principalii furnizori de energie electrica din România, a sistat o parte din plățile către prosumatorii cu instalații de 200-400 kW, care beneficiază de compensare lunară.

Recomandări
Ultima zi de depunere a candidaturilor pentru Primăria Capitalei. Cine e așteptat luni la Biroul Electoral
Alegeri locale 2025
Ultima zi de depunere a candidaturilor pentru Primăria Capitalei. Cine e așteptat luni la Biroul Electoral

Penultima zi de înscriere în cursa pentru Primăria Capitalei s-a transformat într-o petrecere în fața Biroului Electoral. Omul de afaceri Gigi Nețoiu a venit cu taraful și a promis parcare gratuită în Capitală.

„Gravă neglijență” a procurorului din cazul Mihaelei, tânăra de 25 de ani ucisă de fostul soț, de ziua ei
Stiri actuale
„Gravă neglijență” a procurorului din cazul Mihaelei, tânăra de 25 de ani ucisă de fostul soț, de ziua ei

Parchetul ÎCCJ a cerut cercetarea disciplinară pentru „gravă neglijență” în exercitarea funcție, împotriva procurorului care ar fi trebuit să ancheteze dosarul femeii ucisă cu 15 lovituri de cuțit de fostul soț, în Teleorman.

Rusia a lansat noi atacuri, cu peste 50 de drone, la granița României. Un petrolier arde în dreptul localității Plauru
Stiri actuale
Rusia a lansat noi atacuri, cu peste 50 de drone, la granița României. Un petrolier arde în dreptul localității Plauru

Atac cu drone în Ucraina, în apropierea frontierei cu România. Autoritățile au transmis un mesaj RO-Alert către populație la ora 02:30.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 16 Noiembrie 2025

30:02

Alt Text!
Romania, te iubesc!
În slujba binelui

41:34

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 24

43:41

Alt Text!
iBani
iBani - 16 Noiembrie 2025

14:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28