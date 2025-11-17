Facturi cu până la 60% mai mici pentru comunitățile de energie. România ar putea adopta modelul din 2026

Un act normativ adoptat recent le permite prosumatorilor, consumatorilor de la blocuri sau case, instituțiilor publice și chiar micilor afaceri să se unească într-un nou tip de entitate, numită comunitate de energie.

De anul viitor, ar urma să apară un registru al acestor comunități și reguli pentru stabilirea prețurilor și alte elemente de funcționare. ANRE are responsabilitatea, prin lege, să publice aceste informații în următoarele luni.

Cum funcționează comunitățile de energie și de ce putea reduce facturile considerabil a explicat Dan Pîrșan, președintele Asociației Prosumatorilor și Comunităților de Energie, la emisiunea iBani moderată de Ștefana Todică.

Dan Pârșan: „Aș putea spune, fără să greșesc, că este probabil cea mai cea mai bună lege pe zona de energie votată în ultimii 30 de ani, (…) , pentru că introduce conceptul de liberalizare a energiei și faptul că energia scapă de monopolul statului.”

O comunitate de energie poate fi un bloc, o zonă dintr-un cartier ori dintr-un sat, unde oamenii se unesc pentru a produce energie, pentru a consuma și a o tranzacționa în cadrul comunității. În unele cazuri se poate ajunge să nu mai fie nevoie de schimburi cu rețeaua națională.

Comunitatea se poate forma în jurul unor prosumatori existenți, care pot da energie direct vecinilor, fără să mai injecteze în rețea, ca acum, la un preț mai bun. De asemenea, membrii unei astfel de cooperative pot investi în echipamente de producere a energiei, la comun, și vor putea accesa fonduri europene sau naționale pentru aceste investiții.

Care ar putea fi beneficiile, potrivit Asociației Prosumatorilor și Comunităților de Energie:

Economii la factură

Oamenii se alătură pentru că participarea aduce:

► preț mai mic al energiei consumate,

► dividende/beneficii din producția proprie,

► eliminarea profiturilor intermediarilor.

Control comunitar

Membrii votează și decid:

► investițiile,

► tarifele,

► noile proiecte.

Asta creează transparență și încredere.

Stabilitate pe termen lung

► Energia produsă local este mai puțin expusă volatilității piețelor.

Motive ecologice

Participarea oferă oamenilor sentimentul că fac ceva concret împotriva schimbărilor climatice.

► Beneficii sociale

► Proiecte locale (școli, drumuri, iluminat).

► Veniturile rămân în comunitate.

Dan Pîrșan: „Istoric vorbind, comunitățile de energie, și probabil și în România, pornesc de la 10, 20, maxim 50 de oameni care vor să facă acest lucru. Evident, pentru că în România funcționează puterea exemplului, odată ce beneficiile vor fi răspândite prin viu grai, să zic așa, numărul de membri ai comunității se mărește. Există posibilitatea ca să ajungă, dar vorbim de ani, să ajungă cu capacități serioase de producție la marginea orașului, sa pot să închirieze acoperișuri care stau degeaba.”

Facturi mai mici și cu 60% pentru membrii comunităților de energie

În spațiul comunitar există deja 9.000 de comunități de energie iar facturile membrilor au scăzut astfel cu până la 60%.

Dan Pîrșan: „Atenție, comunitățile de energie pot să aibă contracte cu furnizorii, pot să aibă contracte direct cu producătorii. Și sunt țări în Europa dezvoltată în care 10% din producția în bandă, să zicem a Hidroelectrica sau Nuclearelectrica sau nu știu ce termocentrală, iată că poate fi cumpărată preferențial de către comunitățile de energie. În felul acesta comunitățile beneficiază de o energie ieftină”.

Și costurile de transport pot fi mai mici. În cadrul comunităților de energie

„Comunitățile nu vor folosi întreaga infrastructură a operatorului de distribuție, vor folosi doar joasă tensiune. Mai mult, legiuitorul spune că în cazul de, dau un exemplu ipotetic, se construiește un cartier de vile sau de blocuri. Dacă de la început dezvoltatorul gândește ca o comunitate de energie cu acoperiș, cu un teren închiriat pe care să fie montate panouri, sau o eoliană sau orice, iată că în zona aia, de la bun început poate fi o rețea privată care să funcționeze, să zicem, în paralel cu rețeaua publică a operatorului, dar pe rețeaua privată costurile pot să fie zero”, a mai spus Dan Pîrșan.

