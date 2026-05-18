Care sunt cele mai frecvente capcane și cum să formulăm o cerință corect a explicat Adrian Erimescu, investitori și antreprenor, la emisiunea iBani, moderată de Ștefana Todică.

„În ce să investesc?” este una dintre întrebările pe care mulți utilizatori le adresează astăzi modelelor de inteligență artificială precum ChatGPT, Gemini sau Claude. Tehnologia poate fi de mare ajutor, dar contează felul în care o folosim.

Una dintre cele mai frecvente greșeli este să punem întrebări prea generale și să ne așteptăm la răspunsuri perfect adaptate situației noastre.

Adrian Erimescu: „E ca și când am invitat la noi un expert care cunoaște toate informațiile lumii, dar care nu ne știe contextul personal. O întrebare generică este, practic, o întrebare slabă adresată unui specialist foarte bun care nu ne înțelege situația. Recomandarea mea pentru cei care vor să folosească AI în investiții, și, în general, în orice, este să construiască un context foarte bun”.

Totuși, orice investiție presupune și riscuri, iar ajutorul AI nu elimină acest lucru.

„Faptul că oamenii au pierdut bani este, până la urmă, parte din procesul investițional. Important este să îți asumi riscul și să înțelegi cât de mare este el. Să fie ceva calibrat deja și asumat. Ideea nu este că AI îți garantează câștiguri, ci că îți poate crește șansele de a lua decizii mai bune”, a mai spus Adrian Erimescu.

Modelele de inteligență artificială au tendința să livreze răspunsuri foarte convingătoare, chiar și atunci când nu au toate informațiile relevante.

Modelele AI funcționează mai bine atunci când sunt puse să urmeze un proces clar.

De exemplu, un model în 4 pași:

1. Colectarea informațiilor

Mai întâi, modelul trebuie să strângă date relevante despre companie sau sector: piața în care activează, ritmul de creștere, competitorii, produsul sau echipa de management.

2. Validarea informațiilor

Datele trebuie verificate, pentru că modelele de inteligență artificială pot greși.

3. Calcularea riscului

IA poate fi foarte utilă în evaluarea riscului și compararea mai multor scenarii.

4. Luarea deciziei și diversificarea

Chiar și atunci când identificăm oportunități bune, riscul trebuie împărțit într-un portofoliu diversificat.

Adrian Erimescu: „Colectăm datele, după aia le validăm. Trebuie să vedem că informația este corectă și aici, din nou, e important să știu că modelele nu returnează întotdeauna informație 100% corectă și e bine să o validez. După care calculăm niște scoruri de risc. Modelele sunt foarte bune la asta și abia după aceea luăm o decizie în baza scorurilor de risc. Deci e un proces. Toate modelele, și ChatGPT, și Claude, și celelalte pot urma tipul ăsta de proces.”

