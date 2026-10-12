Christian Năsulea: „Singurul sfat care este foarte relevant într-o perioadă cu incertitudine ridicată, cum este perioada pe care o traversăm, este să fie foarte atenți, pentru că nu există nimic care să fie garantat. Nu există nicio soluție magică prin care să își pună banii undeva și aceștia să fie în perfectă siguranță, cu un randament mai mare decât rata inflației, în așa fel încât lucrurile să fie garantate a fi în regulă pentru cei care au niște bani pe care să-i pună deoparte.”

Informarea este, însă, esențială în aceasta perioadă, înainte de a lua decizii financiare

Christian Năsulea: „Să fie atenți la ce se întâmplă în lume, să fie atenți la veștile mai bune și mai proaste care vin în fiecare zi, în așa fel încât să-și dea seama cât se poate de devreme dacă trebuie să facă ceva, dacă trebuie să ia o acțiune, în loc să stea pur și simplu bazându-se pe mecanismele de economisire pe care le-au folosit până la acel moment.”

Cât de indicat este să ținem economiile în euro

„În mare parte, românii și-au mutat economiile în euro acolo unde nu vorbim de economii care să fie folosite pe termen scurt. Românii îi păstrează în lei pentru cheltuieli curente, pentru alte lucruri pe care se așteaptă să le facă în viitorul imediat în lei. (…)

Din păcate, nu există nicio garanție nici cu euro, nici cu dolari, nici cu nimic altceva că lucrurile vor merge într-o direcție foarte bună.”

Așadar, împărțirea economiilor în mai multe locuri sau instrumente nu este o preocupare rezervată celor cu averi mari:

„Este o chestiune care este absolut esențială când vine vorba de modul în care îți gestionezi banii. În momentul în care vorbim de economii mai mari sau mai mici, acest lucru este valabil chiar și pentru cei care au reușit să pună deoparte sume mici.

Aș spune chiar că, la nivel de câteva sute de euro, trebuie să te gândești deja să-i ții în locuri sau în vehicule de economisire diverse, în așa fel încât să nu fie o tragedie dacă se întâmplă ceva cu unul dintre mecanismele pe care le-ai ales în așa fel încât să economisești”, a explicat Christian Năsulea.

Ce facem în astfel de perioade cu incertitudini în privința deciziilor financiare, mari, cum ar fi cumpărarea unei locuințe

Christian Năsulea: „Depinde de apetitul pentru risc al fiecăruia, pentru că, într-o astfel de situație, dacă ai tendința să fii foarte precaut, recomandarea este să stai, să nu încerci să faci lucruri care poartă un grad ridicat de risc, pur și simplu pentru că există multă instabilitate și mult risc la nivel de sistem.

Dar, în același timp, cei cărora le place riscul, cei care, din varii motive, de nevoie poate, vor risca și vor cumpăra o locuință în această perioadă sau vor investi în ceva mai mare au șansa să aibă și niște câștiguri care vor fi semnificativ mai mari, dacă au dreptate, dacă fac alegerea corectă când vine vorba de achiziția sau investiția la care se gândesc.(…)

Decizia este una individuală, grea, foarte, foarte dificilă, dar absolut individuală.”