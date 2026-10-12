Christian Năsulea: „Noi, la Institutul European pentru Studii Economice, am tot dezvoltat niște modele de predicție. Pot să vă spun doar că, pe modelele de predicție dezvoltate, nu avem niciunul care să fi rezultat într-un curs de 5,2 undeva în viitor.

(…) Majoritatea modelelor de predicție ne arată că, în condițiile actuale, vom rămâne aproape de nivelul la care suntem în acest moment și că, cel mai probabil, alte episoade de depreciere vor urma, în mare, același model pe care l-am văzut la ultimele minicrize politice.”

În ultimii ani, euro a crescut în perioadele de criză politică

Christian Năsulea: „De fiecare dată când suntem în cumpănă, nu știm încotro merge țara, oamenii se pun la adăpost, devin mai îngrijorați de viitor și se pun la adăpost. Și asta înseamnă ieșiri de capital sau schimb valutar făcut între leu și euro în cantități foarte mari sau bani care ies din țară, în așa fel încât să fie scoși din sistemul bancar din România și să fie duși în sisteme bancare pe care oamenii le percep ca fiind mai stabile la momentul acesta”.

Ce s-ar putea întâmpla cu cursul valutar în următorii doi ani

Christian Năsulea: „Dacă reușim să ținem țara în direcția aceasta, în situația în care lucrurile nu scapă de sub control, nu putem să vedem o depreciere a leului în raport cu euro care să fie, aș zice, mai mare de un 3% pe an. Aș zice că aceasta este limita extremă.”

Estimarea nu se mai aplică însă în cazul unor șocuri majore, avertizează economistul:

„Dacă însă, din punct de vedere politic sau dacă se mai întâmplă altceva și lucrurile scapă de sub control, toată această chestiune dispare de pe masă. Nu mai intră în discuție, pentru că, în momentul în care avem de-a face cu șocuri sistemice mari, toate calculele trebuie refăcute.”