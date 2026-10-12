La Tribunalul Coroanei din Grimsby, judecătorul Mark McKone KC a declarat că George Constantinescu și-a amenințat grav soția pentru că îi cerea să i se supună, relatează Grimsby Telegraph.

„Nu sunt sigur dacă acest lucru este acceptabil în cultura română. Mă îndoiesc foarte mult că este. Cu siguranță nu este acceptabil în Regatul Unit. Femeile nu sunt obligate să se supună bărbaților”, a spus judecătorul.

Constantinescu, în vârstă de 31 de ani, a recunoscut două infracțiuni de hărțuire prin care a provocat victimei teamă de violență. Prima faptă a avut loc în perioada 24 mai – 23 iunie 2025, iar cea de-a doua a vizat amenințări făcute între 10 și 22 octombrie în același an.

Procurorul Samantha Laws a declarat că cei doi s-au mutat în Regatul Unit în 2020 și s-au căsătorit în 2022. S-au despărțit însă doi ani mai târziu.

De la ce a pornit conflictul

Potrivit procurorului, între cei doi a izbucnit un conflict legat de accesul la un telefon mobil, în urma căruia bărbatul s-a dus la locuința femeii. Acolo, a amenințat că o va ucide.

Ulterior, acesta a fost arestat și eliberat pe cauțiune, cu condiția să nu ia legătura cu soția de care era despărțit. Cu toate acestea, pe 27 mai, a contactat-o din nou și a amenințat că îi va tăia capul. Mesajele de amenințare au continuat să fie trimise.

Procurorul a mai arătat că femeia a fost avertizată de Constantinescu că, atât timp cât va locui în Scunthorpe, el o va împiedica să aibă o relație cu altcineva. Amenințările au continuat și după ce femeia și-a dus copilul în România. Aici, fostul soț a amenințat că va incendia locuința familiei ei.

Bărbatul, arestat pe aeroport

Poliția l-a arestat pe Constantinescu în timp ce încerca să se îmbarce într-un avion pe aeroportul Luton.

Citind declarația privind impactul asupra victimei, procurorul a spus că femeia se teme de fostul soț și își dorește să fie lăsată în pace.

Samantha Laws a precizat că bărbatul a încălcat și condițiile unei pedepse cu închisoarea suspendate, pronunțate în 2024 pentru conducere sub influența alcoolului peste limita legală și deținerea unui cuțit.

Avocatul apărării, Ben Hammersley, a declarat că inculpatul este „probabil să facă obiectul unei deportări automate” și a arătat că singurul element în favoarea acestuia a fost faptul că și-a recunoscut faptele încă dintr-un stadiu timpuriu al procedurii.

Judecătorul Mark McKone KC a afirmat că acțiunile bărbatului au provocat victimei o suferință psihică gravă și l-a condamnat la o pedeapsă totală de patru ani de închisoare. El a precizat că decizia privind deportarea îi revine Ministerului de Interne britanic.