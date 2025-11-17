Ce avantaje aduc comunitățile de energie pentru cei care sunt acum prosumatori. Dan Pîrșan: „Vor trebui să emită facturi”

Comunitățile de energie se vor crea, cel mai probabil, cu ajutorul prosumatorilor existenți, spun experții în domeniu. Aceste noi entități vor putea fi create și în România, de anul viitor. În urmtătoarele luni ANRE trebuie să publice regulile de funcționare.

Potrivit unui nou act normativ, adoptat recent, comunitățile de energie se vor putea crea în jurul unui bloc cu panouri fotovoltaice pe acoperiș de pildă, în anumite zone din orașe sau chiar în sate, acolo unde există deja producători de energie verde.

Dan Pîrșan: „Prosumatorii nu mai au drepturile de prosumatori care sunt garantate prin legislația națională, respectiv, pe românește, ei vor trebui să emită facturi. Poate să o și vândă pe bursă dacă vrea sau pe OPCOM. În acest fel el practic poate obține avantaje lunare sau compensare lunară, cu ce consumă seara. Deci ăsta ar fi un avantaj pentru mare pentru prosumatori”.

Membrii unei comunități de energie vor putea, de asemenea, să investească la comun în noi echipamente. Vor putea accesa și fonduri europene.

Dan Pîrșan: „Comunitățile de energie practic se bazează pe prosumatori și pe producție de energie în bandă. Și aici mă refer la turbine eoliene, adică la marginea localității, la marginea satului, la marginea orașului. Îți pot apărea două, trei, cinci astfel de eoliene care să genereze inclusiv noaptea. În general vântul bate noaptea mai puternic decât ziua. Și încă o chestiune foarte importantă, stocarea. Deci aceste comunități de energie pot și chiar este indicat să își stocheze surplusul de energie obținut astfel încât să-l gestioneze înapoi membrilor săi”.

Beneficiile comunităților energetice pentru prosumatori

Apoi, beneficiile vor fi uriașe pentru membrii comunității, a mai spus Dan Pîrșan. În alte țările, costurile cu energia electrică au scăzut cu până la 60%.

„Atenție, comunitățile de energie pot să aibă contracte cu furnizorii, pot să aibă contracte direct cu producătorii. Și sunt țări în Europa dezvoltată în care 10% din producția în bandă, să zicem a Hidroelectrica sau Nuclearelectrica sau nu știu ce termocentrală, iată că poate fi cumpărată preferențial de către comunitățile de energie. În felul acesta comunitățile beneficiază de o energie ieftină”, mai adaugă Dan Pîrșan.

Și costurile de transport pot fi mai mici în cadrul comunităților de energie.

„Comunitățile nu vor folosi întreaga infrastructură a operatorului de distribuție, vor folosi doar joasă tensiune. Mai mult, legiuitorul spune că în cazul de, dau un exemplu ipotetic, se construiește un cartier de vile sau de blocuri. Dacă de la început dezvoltatorul gândește ca o comunitate de energie cu acoperiș, cu un teren închiriat pe care să fie montate panouri, sau o eoliană sau orice, iată că în zona aia, de la bun început poate fi o rețea privată care să funcționeze, să zicem, în paralel cu rețeaua publică a operatorului, dar pe rețeaua privată costurile pot să fie zero”, a mai spus Dan Pârșan.

