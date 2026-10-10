La noi, producătorii locali acoperă sub un sfert din necesarul pieței.

Prețul zahărului a trecut printr-un adevărat carusel în ultimii ani. După o creștere puternică în noiembrie 2023, zahărul a început să se ieftinească până anul acesta.

Corespondent ȘtirileProTV: Ca să exemplific mai bine tendința, voi folosi aceste trei boluri. Aici avem prețul la începutul acestui an, aproximativ 330 de dolari pe tonă. Din august, însă, lucrurile s-au schimbat brusc. Prețul a început să urce rapid și a ajuns la aproape 390 de dolari pe tonă. Un alt salt brusc de preț vedem și în octombrie. Astăzi, zahărul brut se vinde pe piața internațională cu aproximativ 459 de dolari pe tonă, aproape cu 40% mai mult decât la începutul anului.

Care ar fi cauza scumpirii bruște

Analiștii pun scumpirea accelerată a zahărului brut pe fondul vremii extreme din ultimele luni, dar și a fenomenului El Nino, care au afectat serios culturile din Brazilia, India și Europa. Deși la începutul anului era prognozată o supraproducție, s-a ajuns, iată, la un deficit pe piață. Iar, mai departe, pe lanț, suferă mai multe industrii. Printre care și cea a gemurilor și dulcețurilor care se află acum în plin sezon de producție. Peste prețul zahărului, se suprapune și creșterea TVA-ului pentru produsele dulci.

Filip Marin, antreprenor: Toate produsele care conțin mai mult de 10 grame de zahăr pe suta de grame au trecut la TVA de 21%. Mai mult decât atât, au fost incluse și produsele îndulcite cu îndulcitori. Au avut același regim de creștere ca produsele cu conținut de zahăr de peste 10 grame. În aceste condiții, evident că prețul la raft a crescut și automat vânzările pentru produsele respective au scăzut. Acest lucru se simte până în momentul de față.

În magazine oferta e variată, în ciuda dificultăților. Cele mai căutate sunt variantele clasice de caise, piersici, vișine, gutui și prune. Dar sunt cerute și dulcețurile de cireșe amare, coacăze și afine

Michael Kaiser, reprezentantul unui supermarket online: Un cumpărător cheltuiește aproximativ 40 de lei pe lună pentru astfel de produse și revine pentru o nouă achiziție la aproximativ 6 săptămâni. Un trend cu o creștere foarte mare este cel al produselor fără zahăr care cresc mai rapid decât produsele convenționale. Însă cantități mari de gemuri și dulcețuri se fac în gospodărie.

Potrivit specialiștilor în chimie alimentară, zahărul nu poate fi redus oricum. Ca să nu fie compromisă calitatea gemurilor, pentru că zahărul are rol și de conservant, cantitatea minimă de zahăr pentru siguranță este de 60 de grame pe suta de grame de produs.