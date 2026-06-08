Instituția a sancționat zece bănci, cele mai mari din România, pentru schimb de informații confidențiale privind stabilirea ROBOR, indice care influențează creditele acordate oamenilor înainte de 2019 și împrumuturile pentru companii. Băncile resping acuzațiile și au anunțat că vor contesta în instanță decizia. Dar amenda trebuie plătită.

Amenda totală dată de Consiliul Concurenței este de 3,73 de miliarde de lei, echivalentul a 710 milioane de euro. Sunt 10 bănci sancționate în funcție de dimensiunea companiei și de durata pe care s-au întins neregulile. Cele zece participă la fixarea indicelui ROBOR - o medie a dobânzilor anunțate de bănci pentru a se împrumuta între ele.

Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței: „În momentul în care tu cotezi ai jumătate de oră să spui la cât stabilești în ziua respectivă indicii din partea băncii tale, în timpul ăsta ei puteau să vadă ce fac ceilalți și puteau să se influențeze unii pe alții. Asta viciază procesul de stabilire a indicelui”.

Corespondent Știrile ProTV: „Investigația Consiliului Concurenței a început în anul 2022 - este și perioada în care ROBOR era la un nivel record, de peste 8%. Inspectorii au început să se uite la acest indice, mai ales că atunci toate dobânzile creșteau din cauza inflației ridicate - așa cum vedem aici, inclusiv dobânda de politică monetară stabilită de Banca Națională a României și IRCC, noul indice pentru creditele populației. Investigația analizează însă comportamentul băncilor din 2018 și până în prezent”.

Prejudiciile cauzate de bănci, greu de estimat

ROBOR este indicele care stă la baza creditelor luate de populație înainte de 2019, dar și cele date companiilor. Clienții ar putea cere acum despăgubiri.

Bogdan Chirițoiu: „Vorbim de fracțiuni de procente, deci nu vorbim aici de procente. După ce avem decizia noastră, în baza ei se pot face cereri pentru procese civile”.

Dan Suciu, purtătorul de cuvânt al BNR: „Cred că până la tranșarea acestei discuții în instanță este necesar din partea Consiliului să explice foarte clar ce s-a întâmplat, cum vede încălcarea concurenței”.

Totuși, specialiștii spun că ar fi dificil de stabilit prejudiciul.

Irina Chițu, analist financiar: „Dacă va fi un anumit prejudiciu, trebuie să vezi versus ce. Cineva să spună cât ar fi trebuit să fie ROBOR-ul ca să calculezi în funcție de ce? Este foarte greu să faci așa ceva”.

O parte dintre băncile vizate au anunțat că vor contesta sancțiunile în instanță. De pildă, ING Bank consideră concluziile autorității „profund neîntemeiate”, iar reprezentanții Băncii Transilvania și BCR anunță că vor utiliza toate căile legale disponibile, inclusiv la nivel internațional, pentru a-și apăra drepturile.

CEC Bank spune că amenda este cel mai sever nivel de penalizare prevăzut de legislația concurenței și că ar trebui aplicată doar pe baza unor dovezi clare. Și UniCredit Bank, BRD și Exim afirmă că își vor demonstra nevinovăția în instanță. Iar Raiffeisen Bank subliniază că nu ar fi fost identificate dovezi cu privire la existența unei înțelegeri între bănci pentru stabilirea cotațiilor ROBOR. Două instituții bancare nu au transmis deocamdată un punct de vedere.