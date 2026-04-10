Potrivit datelor analizate de Profit.ro, citate de News.ro, în urma ieftinirilor de vineri, 09 aprilie, preţul motorinei (de 9,58 lei/l în staţiile Petrom) a coborât la un nivel care nu a mai fost înregistrat din 20 martie, iar cel al benzinei (8,72 lei/l) a ajuns la cotaţia practicată în staţii de liderul pieţei pe 18 martie.

Preţurile carburanţilor au coborât cu aceeaşi valoare şi în staţiile premium OMV, unde un litru de motorină costă 9,67 lei, iar unul de benzină 8,83 lei.

Rompetrol a micşorat cu 6 bani preţul motorinei şi l-a majorat cu 17 bani pe cel al benzinei după ce cu o zi înainte, joi, ieftinise motorina cu 20 de bani şi benzina cu 26 de bani, conform Profit.ro.

În urma mişcărilor de preţuri de vineri, un litru de benzină standard costă în staţiile Rompetrol 9,11 lei, iar unul de motorină, standard 10,2 lei.

Cotaţiile internaţionale ale ţiţeiului au închis sesiunea de tranzacţionare de joi în creştere cu 1%, dar s-au stabilizat sub 100 de dolari pentru a doua sesiune consecutivă de joi, în contextul tranzacţiilor volatile influenţate de armistiţiul fragil în Orientul Mijlociu.