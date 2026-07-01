În medie, 15 autovehicule şi 15 locuinţe au fost despăgubite zilnic, în 2025, în urma furtunilor, potrivit unui comunicat citat de News.ro. În prezent, doar circa 10% dintre autovehiculele din România beneficiază de protecţia oferită de o poliţă CASCO.

Creşterea numărului fenomenelor meteo severe din ultimii ani confirmă faptul că furtunile reprezintă un risc tot mai prezent pentru şoferi. Grindina, căderea copacilor sau a altor obiecte antrenate de vânt, precum şi inundaţiile pot produce avarii costisitoare, iar poliţa CASCO oferă protecţie financiară în astfel de situaţii, atrag atenţia reprezentanţii UNSAR.

„Fenomenele meteo extreme nu mai sunt evenimente izolate, ci o realitate cu care ne confruntăm tot mai des. O singură furtună poate genera cheltuieli dificil de suportat din bugetul propriu. Practic, poliţa CASCO transformă un risc financiar major într-o situaţie gestionabilă, oferind protecţia de care şoferii au nevoie exact atunci când apare un eveniment neprevăzut”, a declarat Alexandru Ciuncan, Preşedinte & Director General al UNSAR.

Alina Bărbulescu, Coordonator Secţiuni Asigurări Generale, UNSAR, precizează că în funcţie de clauzele contractuale, o poliţă CASCO poate oferi protecţie pentru o gamă largă de riscuri – de la fenomene naturale, precum furtunile şi grindina, până la accidente, vandalism sau furt. Ea le recomandă proprietarilor de autovehicule să analizeze beneficiile unei astfel de asigurări şi să aleagă nivelul de protecţie potrivit nevoilor lor.

UNSAR atrage atenţia că în contextul intensificării fenomenelor meteo extreme, protecţia financiară oferită de o asigurare facultativă poate face diferenţa dintre o cheltuială majoră suportată din resurse proprii şi revenirea rapidă. Uniunea încurajează proprietarii de autovehicule să discute cu asigurătorul sau cu distribuitorul de asigurări pentru a înţelege acoperirile disponibile printr-o poliţă CASCO şi să aleagă o soluţie adaptată valorii autovehiculului şi modului în care acesta este utilizat.

Uniunea Naţională a Societăţilor de Asigurare şi Reasigurare din România reprezintă 22 de companii de profil cu o pondere de peste 90% din piaţa locală de asigurări.