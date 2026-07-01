Astfel, în imagini se vede cum nivelul apei a fost atât de mare, încât a curs în valuri pe treptele unui punct de acces în stația de metrou, ca și cum acolo ar fi fost un râu.

Metrorex a anunţat, miercuri dimineaţă, că staţia de metrou Piaţa Victoriei 2 este închisă temporar, ca urmare a infiltraţiilor provocate de precipitaţiile abundente, iar la faţa locului au intervenit pompierii.

ISU Bucureşti-Ilfov a transmis că este vorba despre ”cantităţi mari” de apă, ”pe toata lungimea peronului, pe ambele sensuri de deplasare”.

De altfel, Apa Nova a anunțat că, după precipitaţiile puternice care au afectat Bucureștiul în noaptea de 30 iunie - 1 iulie, că în 10 ore s-a cumulat peste 92 % din cantitatea medie de precipitaţii aferentă lunii iunie.

De la începutul lunii până la această dată s-a cumulat peste 157 %.