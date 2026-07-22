Primul pe listă este Gemini 3.6 Flash, prezentat iniţial la evenimentul I/O 2026. Conform companiei, citată de News.ro, acesta consumă cu 17% mai puţine token-uri şi are nevoie de mai puţini paşi de raţionare pentru a realiza aceleaşi sarcini.

În acelaşi timp, Gemini 3.6 Flash va fi mai ieftin, costând 1,5 dolari la milionul de token-uri pentru introducerea datelor şi 7,5 dolari la milionul de token-uri pentru generarea lor.

Pe partea de performanţă, compania se limitează în a spune că noul model oferă o precizie mai mare cu un efort mai mic decât predecesorul său.

Următorul este Gemini 3.5 Flash-Lite, un model care se concentrează pe viteză şi sarcini rapide, precum căutarea cu agenţi AI şi procesarea documentelor.

Acesta ar trebui să fie net superior lui Gemini 3.1 Flash-Lite şi va costa 0,3 dolari respectiv 2,5 dolari la milionul de token-uri.

În fine, Gemini 3.5 Flash Cyber este un model specializat în securitate cibernetică, care promite să caute şi să repare în mod autonom breşele de securitate.

Google evită să facă comparaţie cu liderul acestei nişe, Fable 5 de la Anthropic.