De asemenea, este greu de înţeles de ce UE nu face să progreseze principala rută de tranzit a acestora, aşa-numitul Coridor Vertical, care pleacă de la terminalele de regazeificare din Grecia şi ajunge până în Ucraina, trecând prin Bulgaria, România şi Republica Moldova.

Aceasta face ca Europa să rişte să aibă mari probleme de aprovizionare în iarna care vine, a declarat Alexandros Exarchou, CEO-ul grupului elen AKTOR şi al traderului de gaze Atlantic - See LNG Trade, la conferinţa Economist Romania Government Roundtable 2026, organizată la Bucureşti.

Potrivit Profit.ro, Atlantic - See LNG Trade este un joint-venture între giganţii eleni AKTOR, din sectorul construcţiilor şi infrastructurii, şi DEPA – furnizorul şi traderul de gaze naturale controlat de statul grec.

Compania mixtă a semnat în noiembrie anul trecut un acord de vânzare-cumpărare de LNG pe 20 de ani cu producătorul american de profil Venture Global, care stipulează livrări de minimum 500.000 de tone metrice pe an, cu posibilitate de majorare.

Mai multe companii româneşti sunt interesate de principiu să cumpere gaze americane revândute de Atlantic - See LNG Trade.

″Am privilegiul de a fi singurul non-politician care vorbeşte în acest panel. Asta pentru că, uneori, în cazul chestiunilor celor mai importante, trebuie să răspundem la întrebări dificile pe care politicienii, din motive de înţeles, ar prefera să le evite. În momentul de faţă, în opinia mea, energia este cel mai important lucru pentru viitorul Uniunii Europene şi al capacităţii sale de finanţare. Mă tem că, pentru prima dată după mulţi ani, deşi sunt grec şi aparţin unei ţări care a supravieţuit trecând prin vremuri foarte dificile, sunt înspăimântat de ceea ce va fi iarna viitoare în Europa″, a declarat Alexandros Exarchou.

Potrivit lui, problema este incapacitatea Uniunii Europene de a acţiona preventiv şi faptul că este tot timpul surprinsă de evenimente.

″Am obosit să-i tot văd pe europeni nefăcând altceva decât să reacţioneze la evenimente despre care ei cred că n-ar fi trebuit să se întâmple. Dar aceste lucruri chiar s-au întâmplat. Războiul din Ucraina s-a întâmplat. Războiul din Iran se întâmplă chiar acum. Şi, în loc să stăm să dezbatem dacă războaiele astea sunt sau nu legale, să ne ar trebui să ne asumăm faptul că ele există şi au un impact enorm în vieţile noastre. Iarna viitoare ne vom confrunta în Europa cu preţuri fără precedent la gaze naturale″, a punctat şeful Atlantic - See LNG Trade.

El a dat ca exemplu faptul că, în SUA, în prezent, la Henry Hub, preţul este de 5 euro/MWh, în vreme ce în Olanda, pe hub-ul TTF, cotaţia este de 65 euro/MWh.

″Aş fi fericit ca, la finalul toamnei, preţul TTF să fie mai mic de 85 euro/MWh. Şi am o întrebare pentru liderii UE: au fost serioşi când au legiferat interzicerea totală a gazelor ruseşti? Pentru că eu şi alţi oameni de afaceri luăm decizii de investiţie serioase pe baza acestei legislaţii. Iar dacă interdicţia este serioasă, întrebarea mea este: au fost asigurate volume suficiente de gaze din SUA, acum, în clipa în care vorbim, pentru ca Europa să poată trece peste iarnă la preţuri accesibile? Pentru că eu nu văd asta. Văd exact contrariul. Văd state membre care ezită să se angajeze să achiziţioneze LNG american. Văd state membre – unele, nu toate – care se opun nu doar progresului Coridorului Vertical, ci şi angajamentelor pe termen lung de achiziţie de LNG din SUA. Şi atunci vin şi întreb: Pe bune? Chiar şi după tot ce s-a întâmplat în Qatar, ca urmare a războiului? Şi chiar şi dacă ruşilor li s-ar permite să furnizeze în continuare, vor fi ei în stare să facă asta, dat fiind nivelul cererii din China?″, a conchis Alexandros Exarchou.

După cum a relatat Profit.ro, Statele Unite fac de mai demult presiuni pentru ca Europa să ieftinească tranzitul din Grecia în Ucraina, via Bulgaria, România şi Republica Moldova, al gazelor naturale lichefiate (LNG) produse în SUA, transportate pe mare până la terminalele elene Revithoussa şi Alexandroupoli şi regazeificate acolo.