Persoanele născute între 1997 și 2012 înregistrează o ușoară revenire a veniturilor la început de carieră, potrivit unui studiu realizat de Resolution Foundation, care contrastează cu experiența generației anterioare, scrie The Guardian.

Milenialii – născuți între începutul anilor 1980 și mijlocul anilor 1990 – sunt considerați prima generație care nu a depășit veniturile disponibile ale generațiilor anterioare.

Cercetătorii pun această situație pe seama intrării pe piața muncii în contextul crizei financiare din 2008, urmată de ani întregi de stagnare a creșterii reale a salariilor.

Datele preliminare din raportul Resolution Foundation arată că salariul real săptămânal la vârsta de 24 de ani pentru cei născuți la sfârșitul anilor 1990 este cu 12% mai mare decât al celor născuți la sfârșitul anilor 1980.

În plus, tinerii născuți la începutul anilor 2000 câștigă la 24 de ani mai mult decât orice altă generație comparabilă, inclusiv cele născute în anii 1950.

„O revenire salarială” pentru tinerii angajați

Charlie McCurdy, economist senior la Resolution Foundation, explică faptul că diferențele față de mileniali sunt semnificative.

„Stagnarea nivelului de trai al generației milenialilor a fost bine documentată în ultimul deceniu. Mulți au speculat că această întrerupere a progresului generațional continuă și în cazul generației Z”, a explicat economistul.

El adaugă că situația s-a schimbat parțial pentru cei mai tineri angajați: „Însă, pe măsură ce cei mai în vârstă membri ai generației Z sunt deja de câțiva ani pe piața muncii, vestea bună este că au beneficiat de o ușoară revenire a salariilor.”

Raportul arată că angajații din ultimul decil de venit au avut cea mai mare creștere salarială, susținută de majorarea salariului minim, în special după 2016.

Veniturile acestora au crescut în termeni reali cu 36% între 2012 și 2025.

Lucrătorii cu vârste între 22 și 29 de ani au înregistrat o creștere de 15% a salariului orar, comparativ cu doar 4% pentru angajații din jurul vârstei de 30 de ani și 11% pentru media tuturor angajaților.

Avantajul generației Z ar putea fi temporar

Studiul avertizează că această evoluție pozitivă este fragilă, în condițiile în care salariile reale ar putea scădea sub presiunea inflației, a prețurilor ridicate și a încetinirii economice generate de tensiunile din Orientul Mijlociu.

Numărul tinerilor între 16 și 24 de ani care nu sunt angajați, nu urmează studii și nu participă la formare – cunoscuți drept NEET – a ajuns la aproximativ 1 milion în Marea Britanie.

Fostul ministru laburist Alan Milburn a avertizat că acest număr ar putea crește cu 25%, până la 1,25 milioane până la începutul anilor 2030, dacă nu sunt luate măsuri urgente.

Resolution Foundation atrage atenția că problema este structurală: „Pentru o parte semnificativă a tinerilor din generația Z, carierele nu au început deloc. Criza NEET din Marea Britanie reprezintă o provocare majoră pe termen lung pentru generația Z și ar trebui să fie o prioritate de top pentru guvern.”