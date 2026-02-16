Potrivit News.ro, este vorba despre Banca Comercială Română (BCR), Banca Europeană de Investiţii (BEI) şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD).

Portofoliul include trei parcuri fotovoltaice în judeţele Dolj şi Olt, care vor produce energie electrică pentru alimentarea a peste 160.000 de gospodării anual.

Valoarea totală a proiectului se ridică la 121 milioane de euro, iar punerea în circuitul comercial este estimat să aibă loc în a doua jumătate din 2027.

Portofoliul este deţinut în proporţie de 65% de dezvoltatorul norvegian de energie regenerabilă Scatec ASA şi 35% de furnizorul turc de servicii de inginerie Defic Globe Enerji A.Ş., care va furniza servicii de inginerie, achiziţii şi construcţie (Engineering, Procurement and Construction - EPC), în timp ce Scatec va asigura serviciile de operare, mentenanţă şi asset management.

”Banca Comercială Română (BCR) acordă o finanţare de 42,5 milioane de euro pentru dezvoltarea unuia dintre cele mai mari proiecte de energie solară din România, care include trei parcuri fotovoltaice cu o capacitate totală instalată de 190 MW. BCR acţionează ca principal partener bancar local, asigurând implementarea investiţiei în România atât printr-o finanţare pe termen lung de 17,3 milioane de euro, dar şi printr-o facilitate TVA şi o facilitate de linie de credit, destinate susţinerii etapei de construcţie”, anunţă BCR.

Pachetul total de finanţare se ridică la aproximativ 121 milioane de euro şi este asigurat de un consorţiu de bănci format din BCR, Banca Europeană de Investiţii (BEI) şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD). Odată agreată structura de finanţare vor începe lucrările de construcţie, iar utilizarea comercială este estimat să înceapă în a doua jumătate din 2027.

„BCR este principalul partener pentru proiectele de energie dezvoltate în România, iar finanţarea parcurilor fotovoltaice Dobrun şi Sadova joacă un rol important în consolidarea securităţii energetice, cu beneficii directe pentru populaţie şi comunităţi. Ne bucurăm că expertiza noastră în structurarea finanţărilor complexe, alături de colaborarea strânsă cu partenerii instituţionali BEI şi BERD, susţin dezvoltarea unei infrastructuri energetice reziliente şi creşterea competitivităţii economiei”, a declarat Manuela Trisnevschi, head of energy and utilities, BCR.

Investiţia este structurată printr-un mix de finanţare de tip project finance non-recourse şi capital propriu.

Două dintre cele trei parcuri beneficiază de contracte pentru diferenţă (CfD) pe o perioadă de 15 ani, obţinute în cadrul primei licitaţii CfD organizate de statul român, cu finanţare din Fondul de Modernizare al Uniunii Europene şi administrate de Opcom. Contractele acoperă aproximativ două treimi din producţia estimată, restul energiei urmând să fie valorificată pe piaţa angro.

Investiţia contribuie direct la atingerea obiectivelor naţionale ale României în domeniul energiei şi climei, inclusiv ţinta ca energia regenerabilă să depăşească 38% din consumul final până în 2030, şi sprijină obiectivele Uniunii Europene privind decarbonizarea şi securitatea energetică.

Prin susţinerea dezvoltării de infrastructură energetică la scară, acest proiect consolidează independenţa energetică regională, sprijină dezvoltarea economică a României şi accelerează tranziţia ţării către o economie cu emisii reduse de carbon.

Băncile au fost asistate în această tranzacţie de Clifford Chance, în calitate de consultant juridic.