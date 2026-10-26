Directorii executivi au primit în medie 8,9 milioane de lire sterline fiecare anul trecut, ceea ce reprezintă de 182 de ori salariul mediu brut al unui angajat cu normă întreagă din Regatul Unit (48.930 de lire), arată The Mirror.

Trades Union Congress (TUC) - Confederația Sindicală Națională din Marea Britanie - susține că aceste „bonusuri salariale” sunt încă un motiv pentru care cancelarul John Healey ar trebui să impună o taxă pe profiturile excepționale ale băncilor în dezbaterile pe buget de săptămâna aceasta. Se speculează că Healey ia în considerare creșterea suprataxei pe profiturile băncilor de la 3% la 8%, anulând o reducere introdusă de fostul cancelar conservator Jeremy Hunt. Sindicatele TUC argumentează că banii ar trebui folosiți pentru a reduce facturile la energie ale gospodăriilor.

Cele mai mari patru bănci fac un miliard de lire pe săptămână

Printre cei mai bine plătiți se numără Charlie Nunn (Lloyds) cu 7,4 milioane de lire, Paul Thwaite (NatWest) cu 6,6 milioane, Georges Elhedery (HSBC) cu 6,6 milioane și CS Venkatakrishnan (Barclays), care a primit peste 15 milioane de lire, inclusiv 12,7 milioane sub formă de bonusuri.

Paul Nowak, secretarul general al TUC, a declarat: „Există o grămadă de dovezi care arată că băncile își permit să plătească mai mult. În timp ce salariile celor din fruntea băncilor britanice cresc vertiginos, restul țării se străduiește să supraviețuiască.” El a adăugat: „Aceste profituri vin pe fondul facturilor tot mai mari și al suferinței legate de ipoteci pentru gospodăriile din întreaga țară. De aceea, taxarea profiturilor uriașe ale băncilor pentru a reduce facturile la energie este o decizie evidentă.”

Potrivit TUC, anularea reducerii conservatoare a suprataxei bancare ar aduce 9 miliarde de lire în următorii patru ani. Venkatakrishnan a declarat săptămâna trecută că o creștere a taxelor este „suportabilă”, în timp ce profiturile trimestriale ale Barclays au crescut cu 12%, la 2,3 miliarde de lire.

Asociația bancară UK Finance susține însă că societățile financiare sunt deja mai puternic impozitate decât cele din New York, Amsterdam și Frankfurt, iar o creștere a taxelor ar slăbi atractivitatea Marii Britanii ca loc pentru investiții. Un analist independent a estimat că taxele bancare din Regatul Unit sunt mai mari decât în New York, Dublin sau Singapore, dar comparabile cu cele din marile economii europene.