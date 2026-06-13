Gabriela Suciu, prodecanul Facultății de Film: „Avem deja o primă cohortă care acum trece în anul 2. Este un pșrogram de master, ceea ce presupune că sunt doar doi ani de studiu. A fost și un test atât pentru noi, cât și pentru ei să vedem ce funcționează. Sistemul dual este un model care este relativ în piața din România și presupune cursurile teoretice realizate în cadrul Universității și practica la un important colaborator din industrie, ca să zicem așa, în acest caz PROTV.”

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