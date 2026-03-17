Preţurile la electricitate din Germania şi Franţa au fost mult mai rezistente decât cele ale gazelor naturale la tulburările provocate de războiul din Orientul Mijlociu, scăzând săptămâna trecută în pofida creşterii cotaţiilor la petrol.

Preţurile ridicate la energie de acum patru ani au provocat un şoc inflaţionist profund care a durat ani de zile, dar de data aceasta investiţiile continue în panouri fotovoltaice şi turbine eoliene ajută la atenuarea oricăror şocuri majore ale preţurilor.

Contractele futures la gaze rămân la o fracţiune din valorile observate după ce Rusia a redus fluxurile de gaze prin conducte în ultima criză, când costurile cu energia au explodat şi au obligat guvernele să intervină în urgenţă. De data aceasta, sistemul pare mai bine pregătit.

"Piaţa energiei electrice este semnificativ mai diversificată decât piaţa petrolului şi, prin urmare, poate rezista mai bine unei limitări a ofertei de petrol sau gaze", a declarat Morgane Trieu Cuot, director de trading la Alpiq Holding AG.

Preţurile mai mari la petrol şi gaze cresc presiunile inflaţioniste, UE avertizând că inflaţia ar putea depăşi 3% în acest an dacă războiul din Orientul Mijlociu se prelungeşte. Cu toate acestea, preţurile la electricitate rămân mult mai mici decât erau acum patru ani, un amortizor care ar putea ajuta la limitarea necesităţii unor noi creşteri de tarife.

Sursele regenerabile reduc prețurile energiei

În punctul culminant al ultimei crize energetice, reducerea livrărilor de gaze ruseşti prin conducte a culminat cu exploziile la gazoductul Nord Stream din septembrie 2022 şi a dus preţurile gazelor la valori record chiar în momentul în care se apropia cererea maximă. Acum, producţia de energie fotovoltaică îşi începe creşterea sezonieră după acalmia de iarnă, în timp ce un boom al noilor instalaţii măreşte constant cota energiei fotovoltaice în reţea.

"Ceea ce vedem acum este tranziţia energetică în mişcare. Chiar dacă preţurile la gaze cresc ca răspuns la tensiunile geopolitice, creşterea capacităţilor de producţie de energie fotovoltaică şi regenerabilă în Europa ajută la amortizarea impactului", a declarat Jorge Martinez, director la producătorul de energie regenerabilă Nadara.

De asemenea, producţia de energie eoliană îşi revine după o lungă perioadă de producţie sub normal. În plus, parcul de centrale nucleare franceze, un pilon cheie al pieţei energetice europene, se află pe o bază mult mai solidă decât în timpul ultimei crize energetice, adăugând mai multă ofertă în reţea.

Sursele regenerabile nu numai că reduc preţurile medii ale energiei electrice dar atenuează şi vârfurile de preţ, precizează analiştii băncii Rabobank. Fără sursele regenerabile, la care se adaugă şi scăderea sezonieră a cererii, preţurile europene la energia electrică ar fi deja cu aproximativ o treime mai mari, arată un raport Rabobank.

Energia fotovoltaică generează frecvent chiar și prețuri negative

Rolul tot mai mare al energiei electrice verzi remodelează, de asemenea, modul în care pieţele energetice din Europa răspund la şocuri. Producţia de energie fotovoltaică stabileşte din ce în ce mai mult preţurile în timpul zilei. Atunci când energia electrică regenerabilă cu preţuri reduse inundă reţeaua pe măsură ce cererea scade, preţurile angro pot scădea brusc, uneori sub zero.

"De la mijlocul lunii februarie, am văzut frecvent preţuri scăzute sau chiar negative în timpul orelor de vârf pentru producţia de energie fotovoltaică din Germania, ceva ce ne-am aştepta în mod normal doar din aprilie", a declarat Nathalie Gerl, analist la London Stock Exchange Group. Această dinamică face ca centralele pe gaz să funcţioneze în principal în timpul orelor de vârf de seară.

Totuşi, sursele regenerabile şi cererea sezonieră mai scăzută nu au izolat complet pieţele. În mai multe ţări, preţurile în timpul serii, când producţia de energie fotovoltaică scade şi cererea rămâne relativ mare, au crescut de aproximativ trei ori faţă de nivelurile obişnuite. De exemplu, în Ţările de Jos, preţurile de seară au depăşit 400 de euro pe megawatt-oră la începutul acestei luni, Germania înregistrând creşteri similare.