„Una din problemele noastre este că piaţa noastră de energie funcţionează la nişte preţuri mai mari decât ar putea funcţiona în condiţii normale. Asta pentru că am luat nişte decizii greşite, pentru că am tolerat acţiunile care înseamnă scumpirea intenţionată în favoarea unor băieţi deştepţi a preţurilor din energie. Ani de zile s-a întâmplat asta, din păcate. Gândiţi-vă la două lucruri şi, începând de săptămâna viitoare, am anunţat că o să mă ocup de acest lucru. Noi avem cam 9.000 de megawaţi necesari ca să ţinem ţara asta în funcţiune şi compania Transelectrica, de exemplu, împreună cu companiile care sunt distribuitorii, care au reţelele în gestiune, dacă ar avea o producţie de 1.000, 2.000, 3.000 de megawaţi suplimentar, gândiţi-vă că noi am fi o ţară care ar avea o supraproducţie din electricitate, deci preţurile ar scădea foarte mult, numai pentru că avem o producţie mai mare”, a spus Bolojan duminică la Digi 24 TV.

Problema racordării la reţele

Potrivit premierului, cei care vor să facă producţie de energie trebuie să se poată racorda la sistemul de reţele.

„Şi, dacă terenul este ocupat, atunci nu te poţi racorda, iar dacă e înghesuială într-o anumită zonă ţi se cer costuri suplimentare, aşa-numitele întăriri de reţea, ca să dezvolţi reţeaua. Ştiţi, în trei ani de zile, câte ATR-uri am eliberat, deci viitoare proiecte de conectare? 78.000 de megawaţi. Deci gândiţi-vă, dacă de la 9.000 am creşte la 11, 12, 13.000, am avea supraproducţie. Au eliberat unor oameni care cea mai mare parte fac doar hârtii. Au ocupat reţelele, iar dumneavoastră, un investitor, dacă mâine vreţi să faceţi o investiţie, nu mai au spaţiu, nu vă mai puteţi racorda că este ocupată. Dar a doua zi, după ce vă duceţi la această companie, s-ar putea să vă sune cineva care are un proiect care să vă spună – vă vând eu documentaţia.”

ATR-urile blochează investiţiile în energie

„Trebuie să spargem aceste ATR-uri care sunt de ani de zile ocupate şi practic în felul acesta ocupă posibilitatea de a produce energie în România. Nu te poţi racorda la reţele sau te poţi racorda peste ceva ani, sau poţi să produci ceva la nişte preţuri foarte mari. Asta trebuie să corectăm şi, având mai multă producţie şi lăsându-i doar pe cei care într-adevăr pe cinstite vor să investească, vom avea mai multă producţie”, a explicat Bolojan.