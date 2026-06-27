Măsura indică atât înlocuiri de personal, cât şi o posibilă repoziţionare geografică a prezenţei economice a României în exterior.

Concursul, reglementat prin Ordinul nr. 191/3 iunie 2026 şi publicat în Monitorul Oficial nr. 498 din 16 iunie 2026, vizează trimiterea în misiune permanentă pe o durată de 4 ani, cu posibilitatea prelungirii în anumite condiţii.

Potrivit anunţului publicat de ARICE la 19 iunie 2026, instituţia organizează concurs intern pentru ocuparea a 32 de posturi vacante sau vacantabile în Birourile de promovare comercial-economică (BPCE) din Europa şi din afara Europei. Miza procedurii este consolidarea reţelei externe a agenţiei, prin trimiterea în misiune permanentă a unor reprezentanţi cu statut diplomatic sau consular, în cadrul BPCE organizate în misiuni diplomatice, oficii consulare sau în afara acestora.

Documentul arată că reprezentanţii ARICE dobândesc calitatea de membri ai Corpului diplomatic şi consular al României pe durata misiunii, în măsura notificării în această funcţie.

Harta posturilor

Lista posturilor scoase la concurs acoperă 17 destinaţii europene şi 15 din afara Europei, în centre-cheie precum Paris, Berlin, Londra, Madrid, Washington, New York, Tokyo, Beijing, Shanghai, Seul, Singapore, Cape Town şi Buenos Aires. În Europa, apar şi destinaţii precum Viena, Zagreb, Berna, Atena, Roma, Milano, Chişinău, Varşovia, Ankara, Istanbul, Kiev şi Budapesta. În afara Europei, sunt vizate, pe lângă marile economii, pieţe precum Cairo, New Delhi, Amman, Rabat, Doha şi Mexic, semn că ARICE încearcă să acopere atât hub-uri comerciale consacrate, cât şi pieţe emergente.

Ce este ARICE

Agenţia Română pentru Investiţii şi Comerţ Exterior este o instituţie guvernamentală aflată în subordinea Guvernului şi în coordonarea prim-ministrului. Ea se ocupă de atragerea investiţiilor străine, promovarea comerţului exterior al României şi sprijinirea investiţiilor româneşti în afara ţării.

Agenţia funcţionează ca o interfaţă între statul român şi investitorii sau partenerii economici externi. În documentele şi materialele publice, ARICE apare şi ca instituţie cu un rol important în diplomaţia economică şi în reţeaua de reprezentare comercial-economică externă.

Printre atribuţiile sale principale se numără:

Elaborarea şi implementarea politicilor pentru atragerea investiţiilor străine în România.

Promovarea exporturilor şi comerţului exterior românesc.

Sprijinirea companiilor româneşti pe pieţele externe.

Coordonarea reţelei de birouri de promovare comercial-economică din străinătate.

Gestionarea Punctului Naţional de Contact pentru conduită responsabilă în afaceri, în contextul procesului de aderare la OCDE.

Cine lucrează în prezent la ARICE

ARICE este prezentată ca o instituţie-cheie pentru politica economică externă a României şi pentru procesul de aderare la OCDE. În prezent, lista oficială a diplomaţilor economici include 33 de posturi ocupate sau în curs de ocupare în cadrul Birourilor de Promovare Comercial-Economică (BPCE).

Conform listei oficiale a reprezentanţilor economici externi din cadrul Birourilor de Promovare Comercial-Economică (BPCE), publicată pe site-ul ARICE, persoanele care ocupă aceste posturi în prezent sunt următoarele:

-Uniunea Europeană;

-Austria (Viena): Adi-Cristina Mitea;

-Belgia / Luxemburg (Bruxelles): Stefan Marcel Sima;

-Bulgaria (Sofia): Post vacant (numele nu este specificat în listă);

-Republica Cehă (Praga): Botond Kovessi;

-Finlanda / Lituania / Letonia / Estonia (Helsinki): Rodica Olivia Petre;

-Franţa (Paris): Gabriela Goran;

-Germania (Munchen): Cristian Mateescu;

-Grecia (Atena): Andrei Stănisoara;

-Grecia (Salonic): Silviu Zeleniuc;

-Italia (Roma): Julia Schnecker;

-Italia (Milano): Simona Marascu;

-Ţările de Jos (Haga): Mircea Borza;

-Polonia (Varşovia): Stefan Porojan;

-Slovenia (Ljubljana): Marius Cristea;

-Spania (Madrid): Bogdan Bădescu;

-Suedia (Stockholm): Andreea Petruşan;

-Ungaria (Budapesta): Horia Mintaş;

-Europa non-UE şi Asia Centrală;

-Albania / Muntenegru / Macedonia de Nord (Tirana): Cristian Cutaş;

-Azerbaidjan (Baku): Gabriela Ionescu;

-Elveţia (Berna): Claudiu Mihail Ionescu;

-Marea Britanie (Londra): Bogdan Mihăilescu;

-Republica Moldova (Chişinău): Stefan Krasovschi-Dies;

-Turcia (Ankara): Mihaela Turbaceanu;

-Asia şi Oceania

-China (Shanghai): Andrei Panait;

-India (New Delhi): Ionuţ Viziru;

-Japonia (Tokyo): Adrian Florin Ionescu;

-Republica Coreea (Seul): Cătălin Ionuţ Petruş;

-America

-SUA (Washington): Bogdan Lupaş;

-Africa

-Egipt (Cairo): George Petruşan;

-Maroc (Tanger): Remus Rădulescu;

-Orientul Mijlociu;

-EAU (Dubai): Titus Tintean;

-Iordania (Amman): Ovidiu Costea;

Qatar (Doha): Mircea Jurjuţ.

În paralel, anunţul publicat la 19 iunie 2026 scoate la concurs 32 de posturi, un număr aproape identic, ceea ce sugerează fie o reînnoire masivă a personalului din reţea, fie o redistribuire strategică a acestuia.

Compararea celor două liste evidenţiază şi o serie de schimbări geografice relevante. Pe de o parte, apar noi destinaţii care nu figurau anterior în reţeaua existentă, semnalând o extindere a prezenţei economice româneşti. În Europa, sunt vizate oraşe precum Zagreb, Berlin (suplimentar faţă de München), Istanbul (pe lângă Ankara) şi Kiev.

În afara continentului, apar noi puncte de interes precum Cape Town, Buenos Aires, Beijing (suplimentar faţă de Shanghai), Rabat, Ciudad de México, Singapore şi New York, acesta din urmă completând prezenţa deja existentă la Washington.

Pe de altă parte, 12 locaţii din reţeaua actuală nu se regăsesc în lista posturilor scoase la concurs, inclusiv Bruxelles, Sofia, Praga, Helsinki, Salonic, Haga, Ljubljana, Stockholm, Tirana, Baku, Tanger şi Dubai. Absenţa acestora poate indica fie faptul că mandatele actuale nu au ajuns încă la termen, fie o schimbare de priorităţi în politica de reprezentare economică.

Deşi autorităţile nu oferă o estimare oficială a dimensiunii reţelei după finalizarea concursului, structura posturilor scoase la concurs oferă câteva indicii. Acestea sunt definite ca fiind "vacante sau vacantabile", ceea ce înseamnă că o parte sunt deja libere, iar altele urmează să devină disponibile în perioada imediat următoare. În scenariul în care posturile din locaţiile nescoase la concurs rămân active, iar cele 32 sunt ocupate integral, reţeaua ar putea depăşi pragul de 40 de reprezentanţi, marcând o extindere semnificativă a prezenţei economice externe a României.

Totodată, structura noilor poziţii indică un accent clar pe funcţii de rang înalt. Nu mai puţin de 12 posturi de ministru consilier - unul dintre cele mai înalte niveluri în diplomaţia economică - sunt scoase la concurs pentru centre strategice precum Paris, Berlin, Londra, Tokyo sau Washington, sugerând o recalibrare a priorităţilor către pieţe majore şi influente.

Care sunt condiţiile de participare

Condiţiile de participare la concursul organizat de Agenţia Română pentru Investiţii şi Comerţ Exterior (ARICE) arată că pot candida doar angajaţii din aparatul propriu - funcţionari publici, diplomaţi, personal detaşat sau contractual - care au, de regulă, cel puţin 12 luni de activitate în cadrul agenţiei.

Regulile includ şi un mecanism de rotaţie: persoanele care au ocupat deja un post într-o anumită destinaţie externă nu mai pot reveni în aceeaşi locaţie dacă au depăşit un mandat cumulat de şase ani în ultimul deceniu.

Cerinţele privind experienţa profesională diferă în funcţie de nivelul postului vizat şi sunt semnificative. Pentru funcţia de ministru consilier este necesară o vechime de cel puţin 16 ani în domenii precum comerţ exterior, relaţii internaţionale, afaceri europene sau administraţie publică centrală. Pragurile scad progresiv pentru celelalte funcţii: 12 ani pentru consilier economic, 9 ani pentru secretar economic gradul I, 5 ani pentru gradul II şi minimum 2 ani pentru gradul III.

În ceea ce priveşte pregătirea, candidaţii trebuie să deţină studii superioare în ştiinţe economice sau relaţii internaţionale ori să facă dovada unei experienţe relevante în aceste domenii. Cunoaşterea limbii engleze este obligatorie, iar pentru anumite posturi este necesară şi stăpânirea limbii oficiale a ţării de reşedinţă, în special în cazul statelor francofone, germanofone, hispanofone sau italofone. Nivelul minim acceptat este B2, dovedit prin certificate lingvistice sau diplome de studii efectuate în limba respectivă. De asemenea, sunt cerute competenţe digitale certificate şi deţinerea unui permis de conducere categoria B.

Filtrul de integritate este la fel de strict. Candidaţii trebuie să fi obţinut calificativul "foarte bine" la ultima evaluare profesională, să nu aibă condamnări penale incompatibile cu funcţia publică şi să nu fie membri ai unui partid politic sau implicaţi în activităţi de poliţie politică. În plus, sunt excluse persoanele care au fost rechemate disciplinar din misiuni externe în ultimii cinci ani sau care au refuzat nejustificat ocuparea unui post obţinut anterior prin concurs.

Procesul este condiţionat şi de îndeplinirea unor cerinţe legale şi administrative: cetăţenie română şi exercitarea deplină a drepturilor civile şi politice, aviz medical şi psihologic recent, precum şi obţinerea autorizaţiilor necesare de securitate, inclusiv avizul O.R.N.I.S.S. şi al Ministerului Afacerilor Externe.

Fiecare candidat se poate înscrie pentru un singur post în cadrul unei sesiuni de concurs, iar responsabilitatea întocmirii dosarului revine integral acestuia. Documentaţia trebuie depusă complet şi corect încă de la început, nefiind permisă completarea ulterioară.

Cine conduce ARICE

Daniel Constantin este actualul şef al ARICE cu rang de secretar de stat. Daniel Constantin a urcat în administraţie şi în politica naţională după ce a lucrat în zona agriculturii. A devenit deputat, ministru al Agriculturii, vicepremier. A absolvit Facultatea de Zootehnie, iar ascensiunea lui este strâns legată de structurile politice din jurul Partidului Conservator şi al lui Dan Voiculescu. Dan Voiculescu are o legătură veche şi directă cu comerţul exterior românesc, din perioada comunistă, când a condus reprezentanţa din Bucureşti a firmei Crescent, prin care s-au derulat operaţiuni comerciale externe importante.

Legătura cu Dan Voiculescu este una centrală în cariera lui. Dan Voiculescu l-a susţinut şi promovat în fruntea Partidului Conservator, iar Constantin a ajuns preşedinte al formaţiunii în 2010, la doar 32 de ani. Relaţia a avut şi o componentă financiară, pentru că în declaraţiile de avere şi în relatările de presă apare un împrumut de 295.000 de euro de la Voiculescu.

Ulterior, relaţia s-a deteriorat, mai ales pe fondul dosarului ICA, în care ministerul condus de Constantin a menţinut poziţia de parte civilă pentru recuperarea prejudiciului, fapt care a amplificat ruptura politică şi mediatică dintre cei doi.