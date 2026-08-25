După ce liderul senatorilor PSD i-a cerut lui Mugur Isărescu să îl demită pe Rădulescu, BNR precizează că opiniile exprimate de angajații instituției pe conturile personale de socializare nu reprezintă poziții oficiale ale băncii centrale.

Poziția oficială a BNR:

Punctele de vedere oficiale ale BNR sunt exprimate exclusiv de către membrii Consiliului de administrație al BNR sau de alți reprezentanți ai băncii centrale care au mandat oficial de comunicare și reprezentare din partea instituției, asumat explicit în momentul expunerii publice.

Mesajele și punctele de vedere oficiale ale Băncii Naționale a României sunt comunicate exclusiv prin intermediul canalelor și conturilor oficiale de comunicare ale instituției: website-ul www.bnr.ro, conturile oficiale ale instituției de pe rețelele sociale LinkedIn, X, Instagram, Bluesky și YouTube.

Atragem atenția că mesajele și opiniile exprimate de angajați ai BNR pe conturile personale de pe rețelele sociale (Facebook, LinkedIn, Instagram, X etc.) reprezintă opinii personale și nu constituie luări de poziții oficiale ale băncii centrale.

Pentru informații și poziții oficiale din partea băncii centrale, recomandăm consultarea exclusivă a canalelor oficiale de comunicare ale BNR și urmărirea declarațiilor exprimate în spațiul public de către reprezentanții BNR care au un mandat oficial de comunicare asumat explicit în momentul expunerii publice.

„Vom mânca iarbă și scoarță de copac”. Avertismentul dur din BNR a scandalizat PSD-ul. Prima răbufnire din partid

Eugen Rădulescu, consilier al guvernatorului BNR, a lansat un avertisment dur privind economia României: „Ne îndreptăm spre dezastru”. La scurt timp după, liderul senatorilor PSD i-a cerut lui Mugur Isărescu să îl demită.

Eugen Rădulescu (foto articol), consilier al guvernatorului Băncii Naționale a României, critică dur actuala situație economică și politică și avertizează că România riscă să piardă ultimele tranșe din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), dar și să ajungă într-o situație în care investițiile în țară să fie puternic descurajate.

Într-un mesaj public, Rădulescu susține că România se îndreaptă „încet, dar tot mai sigur” spre un dezastru economic. El acuză PSD că, după politica fiscală din 2024 și opoziția față de reforme, continuă să blocheze măsuri pe care le consideră necesare pentru stabilizarea finanțelor publice.

„Încet, dar tot mai sigur, ne îndreptăm spre dezastru. PNRR se va încheia fără ca România să beneficieze de ultimele tranșe. Demența politicienilor a ajuns la paroxism: după ce PSD a îngropat finanțele publice prin politica sa dincolo de iresponsabilă din 2024 și s-a opus cu o îndârjire sinucigașă oricărei reforme cât timp a făcut parte din guvern, acum acționează pentru a fi sigur că S&P ne va coborî în categoria țărilor „nerecomandate investițiilor”. Întâi a făcut praf legea ANI, iar acum este ferm împotriva legii privind salariile din sectorul public, unde luptă cot la cot cu sindicatele – care vor fi părtașe la îngroparea economiei și a oricărei șanse de mai bine pentru mai bine de un deceniu de acum încolo”, a scris el.

Una dintre principalele sale critici vizează legea privind salarizarea din sectorul public. Rădulescu se declară „siderat” de poziția sindicatelor și susține că, în condițiile în care datoria publică a depășit 60% din PIB, iar deficitul bugetar se menține în jurul valorii de 6% din PIB, menținerea unor venituri publice fără ajustări ar putea deveni nesustenabilă.