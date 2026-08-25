„Vom mânca iarbă și scoarță de copac”. Avertismentul dur din BNR a scandalizat PSD-ul. Prima răbufnire din partid

Eugen Rădulescu (foto articol), consilier al guvernatorului Băncii Naționale a României, critică dur actuala situație economică și politică și avertizează că România riscă să piardă ultimele tranșe din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), dar și să ajungă într-o situație în care investițiile în țară să fie puternic descurajate.

Într-un mesaj public, Rădulescu susține că România se îndreaptă „încet, dar tot mai sigur” spre un dezastru economic. El acuză PSD că, după politica fiscală din 2024 și opoziția față de reforme, continuă să blocheze măsuri pe care le consideră necesare pentru stabilizarea finanțelor publice.

„Încet, dar tot mai sigur, ne îndreptăm spre dezastru. PNRR se va încheia fără ca România să beneficieze de ultimele tranșe. Demența politicienilor a ajuns la paroxism: după ce PSD a îngropat finanțele publice prin politica sa dincolo de iresponsabilă din 2024 și s-a opus cu o îndârjire sinucigașă oricărei reforme cât timp a făcut parte din guvern, acum acționează pentru a fi sigur că S&P ne va coborî în categoria țărilor „nerecomandate investițiilor”. Întâi a făcut praf legea ANI, iar acum este ferm împotriva legii privind salariile din sectorul public, unde luptă cot la cot cu sindicatele – care vor fi părtașe la îngroparea economiei și a oricărei șanse de mai bine pentru mai bine de un deceniu de acum încolo”, a scris el.

Una dintre principalele sale critici vizează legea privind salarizarea din sectorul public. Rădulescu se declară „siderat” de poziția sindicatelor și susține că, în condițiile în care datoria publică a depășit 60% din PIB, iar deficitul bugetar se menține în jurul valorii de 6% din PIB, menținerea unor venituri publice fără ajustări ar putea deveni nesustenabilă.

„Eu sunt siderat de inconștiența sindicatelor. Va să zică, menținerea nemodificată a veniturilor nominale pentru o parte a salariaților din sectorul public este absolut inacceptabilă, da? Când țara a depășit 60% din PIB datorie publică, iar deficitul se înțepenește undeva pe la 6% din PIB într-un an, cine și cum anume visează aceste sindicate că le va îmbunătăți veniturile în anii care urmează? Domnilor, treziți-vă! Vor urma scăderi dramatice de venituri nominale, șomaj, inflație cu două cifre – iar asta pentru mulți ani de aici înainte!

Jumătate din datoria noastră publică este în valută. La cursul de azi, cam 30% din PIB. Doar că, după ce țara nu va mai fi recomandabilă investițiilor, cursul valutar se va duce de-a berbeleacul, iar datoria în valută se va umfla. Capitalurile vor ieși din România, spre încântarea decerebraților care vor să rămânem cu industria calului și să mâncăm fructe de pădure. Nu vor mai fi nici de-astea – vom mânca iarbă și scoartă de copac”, avertizează consilierul BNR.