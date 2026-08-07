Alerta a fost dată în jurul orei 9:20, după ce un pescar a sunat la 112 și a anunțat că a găsit un caiac gol în zona Farului Tuzla.

În interior se aflau mai multe bunuri personale, printre care un telefon mobil și cheile unei mașini, însă nicio persoană nu era în apropiere.

La fața locului au ajuns de urgență polițiștii și salvatorii de la ISU Dobrogea, cu două autospeciale de stingere și cinci autospeciale cu scafandri, în total 17 salvatori, care au căutat atât în apă, cât și pe plajă.

După câteva ore, proprietarul unei pensiuni a sunat la 112 și a anunțat că un turist ucrainean cazat la el a căzut dimineață din caiac și a înotat până la mal.

Operațiunea de căutare a fost întreruptă, iar omul a venit să își ia caiacul de pe mal.

Un alt incident, la Costinești

Pe de altă parte, în urmă cu puțin timp, la Costinești, salvamarii au scos din apă un bărbat de 40 de ani, în viață. Acesta a fost dus la spital.

Bărbatul ar fi spus că i s-a făcut rău în apă, în timp ce înota pe lângă geamandură.

În acest moment, marea este calmă, iar pe plajă nu este arborat niciun steag de avertizare.