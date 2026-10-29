Pentru această nouă sesiune este disponibilă suma de 35.389.000 de lei, reprezentând fonduri rezervate anterior pentru care nu au fost finalizate toate procedurile, anunță Ministerul Mediului.

„Sunt bani care trebuie să ajungă la cetățeni, nu să rămână blocați în proceduri administrative. Ne dorim un program accesibil, eficient și care să răspundă nevoilor reale ale românilor. Fiecare beneficiar în plus înseamnă un pas înainte către un transport mai curat și un mediu mai sănătos”, a declarat Natalia-Elena Intotero, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor.

Cum vor fi împărțiți banii

Din suma totală disponibilă, 25,6 milioane de lei vor fi alocate pentru achiziționarea de autovehicule noi cu motoare termice, inclusiv GPL/GNC, și de autovehicule hibride.

Alte 9,239 milioane de lei vor fi destinate cumpărării de autovehicule plug-in hibrid, electrice sau cu pilă de combustie cu hidrogen, în timp ce 550.000 de lei vor fi alocați pentru achiziționarea motocicletelor, inclusiv a celor electrice.

Ce valoare au ecotichetele în Programul Rabla Auto 2026

În cadrul programului, persoanele fizice pot beneficia de următoarele ecotichete:

18.500 de lei pentru achiziționarea unui autovehicul nou pur electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen;

pentru achiziționarea unui autovehicul nou pur electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen; 15.000 de lei pentru un autovehicul nou plug-in hibrid sau o motocicletă electrică;

pentru un autovehicul nou plug-in hibrid sau o motocicletă electrică; 12.000 de lei pentru un autovehicul nou hibrid;

pentru un autovehicul nou hibrid; 10.000 de lei pentru un autovehicul nou cu motor termic, inclusiv GPL/GNC, sau pentru o motocicletă.

Cum se fac înscrierile

Înscrierile se realizează online, prin aplicația disponibilă pe site-ul Administrației Fondului pentru Mediu (AFM).

Sesiunea va rămâne deschisă până la 31 decembrie 2026, ora 23:59, sau până la epuizarea fondurilor disponibile.

Informații despre condițiile de participare, procedura de înscriere și documentele necesare pot fi consultate pe site-ul oficial al AFM.