Nava Agioi Fanendes, care navighează sub pavilion maltez, se afla vineri în largul Helsinki şi afişa New York ca destinaţie prin semnalul transponderului AIS, scrie News.ro.

Ea a încărcat peste 300.000 de barili de motorină la terminalul petrolier rus Primorsk, potrivit Kpler. Această cantitate înseamnă aproximativ 47,7 milioane de litri de motorină, suficientă pentru a face plinul la aproape 1.000.000 de mașini. La prețurile actuale, încărcătura de motorină costă de 60.000.000 e dolari.

Tot potrivit datelor AIS, care se pot schimba în timpul navigaţiei, sosirea este prevăzută la 7 noiembrie.

Acest petrolier al operatorului grec East Mediterranean Maritime Limited (EASTMED) a plecat de la Primorsk în noaptea de 22 spre 23 octombrie.

Trump a decis ca SUA să importe motorină din Rusia

Vicepremierul rus însărcinat cu Energia Aleksandr Novak, anunţa miercuri, citat de agenţiile ruse de presă, plecarea a doua zi a primei încărcături de motorină rusească spre Statele Unite.

Preşedintele american Donald Trump anunţa, la începutul lui octombrie, un acord între Washington şi Moscova în vederea livrării de motorină rusească pieţei americane, ridicând astfel sancţiuni impuse Rusiei şi provocând critici dure ale Kievului şi aliaţilor acestuia.

Această măsură este percepută ca un mijloc de încercare de a face să scadă preţul carburanţilor suportat de către consumatorii americani înaintea alegerilor de la jumătate de mandat de la 3 noiembrie.

Acordul a fost denunţat aprig de către Ucraina.