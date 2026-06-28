Germania, Danemarca și Republica Cehă se numără printre țările în care au fost înregistrate temperaturi maxime istorice.

În contextul acestui episod canicular prelungit, Grupul Verzilor din Parlamentul European a propus un summit de urgență al șefilor de stat ori de guvern. Se încearcă adoptarea de măsuri de reducere a emisiilor de carbon cu efect de seră.

În Germania, sâmbătă s-au înregistrat vârfuri de până la 40 de grade Celsius. Pe o autostradă din regiunea Brandenburg, asfaltul s-a crăpat din cauza temperaturilor prea mari așa că autoritățile au oprit circulația.

În Roma, turiștii fac față cu greu caniculei, în drumul lor de la un obiectiv turistic la altul.

Turist: „Țin tot timpul evantaiul la mine și bem foarte multă apă, pentru că este imposibil de suportat. Este extrem de cald.”

O paradă militară organizată în capitala Belgiei a fost scurtată, după ce zece militari au ieșit din formație, pentru că li s-a făcut rău, sub soarele necruțător.

În Olanda, unde a fost emis cod roșu pentru 8 provincii din cauza temperaturilor de 38-40 de grade, autoritățile au închis școlile, iar ședințele de judecată au fost amânate. Mii de familii au năvălit în parcuri ori pe malul lacurilor. Dar unii au mers la birou - pentru aerul condiționat.

Împinși de zăpușeală, unii au decis să doarmă sub cerul liber.

Locuitor: „În dormitorul meu se fac cam 33 de grade seara. Așa că eu o să mă întind frumușel aici în pijama ca să dorm, mă simt că în vacanță”.

Și austriecii se luptă cu vipia. Duminică sunt așteptate 40 de grade.

Stefan Soucek, Head of Emergency Medical Services, Red Cross Salzburg: „Cele mai multe apeluri la urgențe sunt pentru amețeală, greață ori leșin pe stradă din cauza dezhidratării”.

Și în Ungaria a fost emis cod roșu de caniculă, pentru începutul săptămânii viitoare. Guvernul le-a cerut angajatorilor să ia în considerare scurtarea programului de lucru și sistarea muncii în aer liber.

Chiar și în Lituania este din cale-afară de cald, iar pentru luni sunt prognozate 37 de grade la umbră - un record istoric pentru prima lună a verii.