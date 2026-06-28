Cinci pași esențiali care ne ajută să ne protejăm corect pe timp de caniculă. Zonele afectate de codul roșu | HARTĂ

În acest context, autoritățile sanitare atrag atenția că organismul este supus unui stres termic semnificativ și are nevoie de măsuri de protecție suplimentare.

Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București (ASSMB) recomandă populației respectarea unor măsuri simple, dar esențiale, inspirate din ghidurile Organizației Mondiale a Sănătății privind acțiunile în perioade de caniculă.

Hidratare constantă

Asigurați-vă că aveți mereu apă la îndemână și beți regulat, chiar dacă nu vă este sete.

Îndemnați-i și pe cei din jur să facă la fel, pentru a evita deshidratarea și stresul termic.

Mențineți locuința răcoroasă

• Reduceți expunerea la căldură în interior.

• Folosiți metode de umbrire externe sau interne pentru a bloca pătrunderea razelor solare în timpul zilei și apelați la ventilația naturală (aerisirea încăperilor) pe timpul nopții pentru a elimina căldura acumulată.

• Dacă este necesar și disponibil, utilizați sisteme de răcire a aerului.

Evitați expunerea la soare și efortul fizic intens

• Limitați expunerea în aer liber, în special în cele mai fierbinți momente ale zilei.

• Când sunteți nevoiți să ieșiți, căutați zonele umbrite.

• Reduceți, modificați sau amânați activitățile fizice intense în timpul caniculei și adaptați-vă îmbrăcămintea.

Acordați atenție sporită persoanelor vulnerabile

• Anumite categorii de populație au o capacitate redusă de termoreglare și sunt expuse unui risc crescut: persoanele vârstnice, copiii mici și sugarii, femeile însărcinate, precum și persoanele cu afecțiuni cronice (cardiovasculare, respiratorii, renale sau diabet).

• Verificați periodic starea persoanelor care trăiesc singure sau au mobilitate redusă și asigurați-vă că au acces la răcoare și hidratare.

Recunoașteți semnele de urgență

• Fiți vigilenți la simptomele afecțiunilor cauzate de căldură, cum ar fi crampele termice, epuizarea termică sau insolația.

• Dacă identificați aceste semne de avertizare la dumneavoastră sau la cei din jur, solicitați imediat ajutor medical.