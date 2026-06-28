Cinci pași esențiali care ne ajută să ne protejăm corect pe timp de caniculă. Zonele afectate de codul roșu | HARTĂ

Știri Actuale
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Data actualizării:
Agerpres 17458394
Agerpres

Meteorologii anunță zile cu disconfort termic accentuat în mare parte din țară, iar de luni intră în vigoare un cod roșu de caniculă, temperaturile ajungând și la 40 de grade.

autor
Lorena Mihăilă

În acest context, autoritățile sanitare atrag atenția că organismul este supus unui stres termic semnificativ și are nevoie de măsuri de protecție suplimentare.

Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București (ASSMB) recomandă populației respectarea unor măsuri simple, dar esențiale, inspirate din ghidurile Organizației Mondiale a Sănătății privind acțiunile în perioade de caniculă.

Hidratare constantă

  • Asigurați-vă că aveți mereu apă la îndemână și beți regulat, chiar dacă nu vă este sete.
  • Îndemnați-i și pe cei din jur să facă la fel, pentru a evita deshidratarea și stresul termic.

Mențineți locuința răcoroasă

• Reduceți expunerea la căldură în interior.

• Folosiți metode de umbrire externe sau interne pentru a bloca pătrunderea razelor solare în timpul zilei și apelați la ventilația naturală (aerisirea încăperilor) pe timpul nopții pentru a elimina căldura acumulată.

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• Dacă este necesar și disponibil, utilizați sisteme de răcire a aerului.

Evitați expunerea la soare și efortul fizic intens

• Limitați expunerea în aer liber, în special în cele mai fierbinți momente ale zilei.

• Când sunteți nevoiți să ieșiți, căutați zonele umbrite.

• Reduceți, modificați sau amânați activitățile fizice intense în timpul caniculei și adaptați-vă îmbrăcămintea.

Acordați atenție sporită persoanelor vulnerabile

• Anumite categorii de populație au o capacitate redusă de termoreglare și sunt expuse unui risc crescut: persoanele vârstnice, copiii mici și sugarii, femeile însărcinate, precum și persoanele cu afecțiuni cronice (cardiovasculare, respiratorii, renale sau diabet).

• Verificați periodic starea persoanelor care trăiesc singure sau au mobilitate redusă și asigurați-vă că au acces la răcoare și hidratare.

Recunoașteți semnele de urgență

• Fiți vigilenți la simptomele afecțiunilor cauzate de căldură, cum ar fi crampele termice, epuizarea termică sau insolația.

• Dacă identificați aceste semne de avertizare la dumneavoastră sau la cei din jur, solicitați imediat ajutor medical.

Cod roșu de caniculă

﻿De luni dimineaţă, aproape toată ţara se va afla sub avertizarea cod roşu de caniculă.

În intervalul 29 iunie, ora 10 - 1 iulie, ora 10, sunt prognozate val de căldură intens, caniculă, nopţi tropicale, disconfort termic accentuat, în Dobrogea şi jumătatea estică a Munteniei.

„În Dobrogea şi jumătatea estică a Munteniei valul de căldură se va intensifica, va fi caniculă şi disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi pragul critic de 80 de unităţi. Temperaturile maxime se vor situa de la 32 de grade în Delta Dunării şi până la 38 de grade în restul zonelor. Nopţile vor fi tropicale, cu minime ce se vor situa între 20 şi 24 de grade", conform ANM.

În aceeaşi perioadă, va fi în vigoare un cod roşu de caniculă pentru Banat, Crişana, Maramureş, Transilvania, Moldova, Oltenia şi jumătatea vestică a Munteniei

„În Banat, Crişana, Maramureş, Transilvania, Moldova, Oltenia şi jumătatea vestică a Munteniei se vor înregistra temperaturi maxime extreme, comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie, disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi pragul critic de 80 de unităţi. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 şi 41 de grade, cu cele mai ridicate valori în Banat şi Crişana", anunţă meteorologii.

Nopţile vor fi tropicale, cu minime ce se vor situa în general între 17 şi 25 de grade.

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Sursa: StirilePROTV

Etichete: canicula, cos rosu, preventie,

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