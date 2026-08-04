Din 16 august, ar trebui să vedem și reduceri de preț la pompă. Între timp, oficialii anunță că problemele legate de transport și reducerea producției de la Petromidia s-au rezolvat, în mare măsură. Deocamdată, în benzinării, tarifele au ajuns la maxime istorice.

Marile lanțuri de benzinării au mai adăugat până la 20 de bani la prețul carburanților, de pe o zi pe alta. La unele stații din Capitală, motorina standard se apropie de 11 lei pe litru. Cea premium a trecut acest prag.

În acest context, președintele Nicușor Dan a anunțat că a promulgat legea care va reduce accizele la motorină și va plafona adaosul comercial.

Potrivit oficialului, „intervenția statului era necesară din cauza instabilității extreme a pieței petroliere internaționale”.

Corespondent PROTV: „După promulgare, Ministerul Finanțelor urmează să facă un calcul pentru a stabili nivelul de reducere a accizei – care, conform legii, este între 5% și 25%, în funcție de prețurile carburanților și țițeiului pe piețele internaționale. Astfel, am putea vedea, de exemplu, o reducere de 34 de bani – cum am avut deja când acciza a scăzut cu 10% – până la aproximativ 80 de bani, dacă ajungem la pragul maxim. Analiza se va face din două în două săptămâni, în funcție de cât de mult au crescut prețurile în perioada anterioară.”

În același timp, vin vești bune privind cantitățile disponibile pe piață. Situația privind transportul trenurilor cu motorină către depozitele din vestul țării este mai bună decât acum două săptămâni, iar producția de la Petromidia a crescut.

Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei: „Dacă săptămâna trecută erau sub 50% din capacitate, astăzi ei sunt la 85% din capacitate. Știți însă că e nevoie de câteva zile – nu multe, dar e nevoie de câteva zile – ca toate aceste lucruri să se regăsească într-un efect pe care să îl simtă cetățeanul.”

Totuși, Consiliul Concurenței a anunțat că analizează atent creșterile din ultima săptămână și ia în calcul toate scenariile.

Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței: „E posibil să fi fost o criză legată de Kazahstan, deci nu de restul Europei și de Golf, de unde vine în mare petrolul pe care îl importăm noi. Poate fi o explicație, cum nu exclud nici varianta că, știind companiile că urmează din nou o plafonare a adaosului comercial, să fi profitat de ultimele zile în care nu există un control asupra adaosului.”

Până acum o săptămână, potrivit Consiliului Concurenței, prețurile carburanților din România, fără a lua în calcul taxele plătite statului, erau cu aproximativ 10% mai mici decât media europeană.