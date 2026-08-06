Aceasta fusese redusă la jumătate din cauza lipsei de materie primă provocate de extinderea în Marea Neagră a războiului dintre Rusia şi Ucraina, relatează News.ro.

Şeful Guvernului susţine că, având în vedere şi alte măsuri care au fost luate, ar trebui să aibă loc „o temperare a preţurilor şi o scădere a acestora la combustibil”.

"Am depăşit această situaţie, de la o producţie la Petromidia de 50% am ajuns la 85% şi începând de mâine rafinăria va lucra la capacitate. Acest deficit de intrare de ţiţei a generat o presiune suplimentară în piaţă, dublat de transportul combustibililor din terminalul din Constanţa pe cale ferată către zona de vest şi de nord-vest a României. Rezerva de combustibil din această parte a ţării a făcut ca la anumite companii să limiteze vânzarea engros de combustibil, în aşa fel încât să aibă garanţia că pot asigura fără probleme alimentarea de la pompă. S-a deblocat şi scoaterea trenurilor din această zonă şi astăzi nu mai avem niciun fel de probleme. În condiţiile în care şi proiectul de lege a fost promulgat, ar trebui să avem efectele cumulate, o temperare a preţurilor şi o scădere a acestora la combustibil", a explicat Ilie Bolojan joi, la finalul unei şedinţe de guvern.

Acesta a subliniat că cel mai important lucru pe care Guvernul l-a avut în vedere a fost asigurarea fluxului de aprovizionare cu combustibili spre România şi dinspre rafinării în toată ţara.