Potrivit unui comunicat al Oficiului, acestea se adaugă celor aproximativ 370 de site-uri introduse anterior, în actualul mandat al conducerii ONJN, cifră care reprezenta, la rândul său, un record.

„Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc continuă acţiunile ferme de combatere a pieţei negre şi de consolidare a capacităţii instituţionale de monitorizare şi control. (...) Această nouă performanţă a fost posibilă prin dezvoltarea unui instrument de detectare a site-urilor-clonă, care identifică platformele ce păstrează aceeaşi rădăcină şi se multiplică prin utilizarea unor domenii diferite”, se arată în comunicat.

De la înfiinţarea instituţiei, în anul 2013, şi până în aprilie 2025, pe lista neagră au fost introduse aproximativ 1.500 de site-uri ilegale. De la preluarea actualului mandat, au fost introduse circa 1.180 de site-uri ilegale, printre acestea numărându-se şi Polymarket.

„Piaţa neagră reprezintă o problemă sistemică la nivel european. Peste 70% din piaţa europeană a jocurilor de noroc online este reprezentată de operatori ce activează pe piaţa neagră. În România, ONJN acţionează ferm şi foloseşte toate instrumentele instituţionale disponibile pentru combaterea acestui fenomen. În contextul limitărilor bugetare, al imposibilităţii extinderii schemei de personal şi al dificultăţii de a atrage specialişti IT în condiţiile salariale actuale - aproximativ 6.000 de lei net pe lună - soluţia este una singură: adaptarea legislaţiei şi digitalizarea accelerată a instituţiei”, a declarat preşedintele ONJN, Vlad-Cristian Soare, citat în comunicat.

Acesta a subliniat că legislaţia a fost deja modificată, fiind introdusă posibilitatea ca ONJN să emită ordine de eliminare a conţinutului ilegal. Mai mult, prin modificarea legii, România a devenit singura ţară care dispune de un registru public al mijloacelor de joc, de coduri QR amplasate pe aparate, care, prin scanare, permit accesarea datelor din registru, precum şi de sisteme de geolocalizare a mijloacelor de joc.

„Procesul de digitalizare este în curs. ONJN are bugetul alocat şi, cu sprijinul Autorităţii pentru Digitalizarea României, declanşează procedura pentru dezvoltarea instrumentelor de monitorizare, utilizând cât mai mult infrastructura cloud-ului privat guvernamental. După obţinerea accesului la serverele organizatorilor de jocuri de noroc online, volumul de metadate disponibil impune folosirea unor instrumente digitale avansate pentru analiză şi pentru obţinerea rezultatelor urmărite. Chiar şi în absenţa temporară a acestor instrumente, ONJN a identificat tranzacţii suspecte şi riscuri de manipulare a GGR, constatări care au determinat sesizarea organelor competente, situaţie ce a fost comunicată public încă din 27 februarie 2026, cu mult înaintea publicării raportului Curţii de Conturi ce vizează o perioadă anterioară mandatului meu (2024), prin care au fost semnalate fapte similare. Rezultatele de astăzi arată că instituţia îşi exercită autoritatea, îşi consolidează capacitatea de control şi face paşi importanţi în tranziţia de la o abordare reactivă la una bazată pe tehnologie, date şi intervenţie rapidă”, se mai arată în comunicat.