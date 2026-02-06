Consumului intern a intrat într-o fază de contracție vizibilă, pe fondul erodării puterii de cumpărare generate de inflație, ceea ce se vede în cele cinci luni consecutive de scădere (august–decembrie), o situație nemaiîntâlnită în ultimii 10 ani.

Măsurile de relansare economică, precum bonificațiile la plata anticipată a impozitelor, facilitățile pentru microîntreprinderi și amortizarea accelerată, pot avea un impact pozitiv asupra investițiilor, însă corecția deficitului bugetar ar trebui făcută prin reducerea cheltuielilor publice, susține președintele Asociației CFA România, Adrian Codirlașu.

„Mă uit la măsuri. Sunt bonificații la plata anticipată a impozitelor. Acestea s-au mai practicat și în trecut și da, încurajează plata mai rapidă a impozitelor și implicit pentru Guvern înseamnă că vin mai repede banii la bugetul de stat. Mai sunt anumite facilități pentru microîntreprinderi. Mă mai uitam la supra-amortizarea accelerată, care iarăși e favorabilă, mai ales în industriile care sunt în domeniul tehnologiei, amortizarea trebuie realizată rapid și astfel ajută dezvoltarea acelor companii, posibilitatea de a amortiza rapid investițiile. Credit fiscal pentru cercetare și dezvoltare. Da, cumva să încurajeze această activitate. Scheme de ajutor de stat, cum ar fi cu garanții. Unele dintre ele, da, pot avea impact și pot încuraja investițiile. Cumva trebuie să ne gândim cum să lăsăm mai mulți bani sectorului privat, nu să îi luăm prin taxe. Și, practic, să reducem deficitul bugetar, prin reducerea cheltuielilor, nu prin taxare și prin inflație. Că aceste măsuri reduc puterea de cumpărare și ne pun într-o situație de stagflație”, a declarat Adrian Codirlașu. El a menționat că România nu a mai fost în această situație în ultimii 10 ani. „N-am avut această situație, consumul scăzând, august, septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie, 5 luni la rând consumul a fost pe minus. N-am mai avut o asemenea situație în ultimii 10 ani. Și această evoluție este ca urmare a scăderii puterii de cumpărare, scădere cauzată de inflație și creșterea de fiscalitate. Însă inflația actuală e cauzată de deficitul bugetar și politica fiscală. Prin urmare, dacă vrem să reducem inflația, soluțiile sunt fiscale, și anume să nu reducem în continuare puterea de cumpărare a consumatorilor, ci să o reducem prin reducerea cheltuielilor. Prin reducerea cheltuielilor publice trebuie să reducem deficitul bugetar. Nu în continuare prin majorare de taxe”, a explicat Adrian Codirlașu.