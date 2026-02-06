Cunoscut sub numele de Pilon 4, acest mecanism ar permite companiilor să pună bani deoparte pentru angajați. Schimbări ar putea fi anunțate și pentru Pilonul 2 de pensii, după ce Senatul a adoptat tacit un proiect de lege care prevede creșterea contribuțiilor. Proiectul a ajuns la Camera Deputaților care este for decizional.

Implementate din 2020, pensiile ocupaționale sunt un sistem de economisire pe termen lung prin care companiile investesc bani în beneficiul angajaților, pentru a le asigura un venit suplimentar la bătrânețe.

Proiectul lansat în dezbatere publică de Ministerul de Finanțe își propune să modifice Codul Fiscal, iar contribuțiile la fondurile de pensii ocupaționale să fie incluse în categoria cheltuielilor deductibile.

Cu alte cuvinte, banii plătiți pentru pensiile ocupaționale ar putea fi scăzuți din taxe, în limita a 400 de euro pe an pentru fiecare persoană. Așa cum este acum la pensiile pilon 3.

Dragoș Gheorghe, director executiv BCR pensii: „Este o pensie acordată de companie, o companie care își înființează un fond de pensii ocupaționale pune lunar o sumă de bani pentru toți angajații - toată perioada în care acel angajat rămâne în companie - la finalul perioadei, în momentul în care se deschide dreptul la pensie, i se vor da acei bani, care sunt investiți.”

Dacă sunt investiți, banii pot fi înmulțiți, așa cum se întâmplă acum cu cei din piloanele 2 și 3.

Pentru moment, în România există un singur administrator de pensii ocupaționale licențiat, însă acesta nu gestionează deocamdată niciun fond.

Puse în oglindă, atât Pilonul 3 – pensii private facultative, cât și Pilonul 4 – pensii ocupaționale, reprezintă modalități asemănătoare de a economisi bani pentru bătrânețe.

Dacă Pilonul 3 este un beneficiu flexibil pe care angajatorul îl poate oferi sau opri oricând, Pilonul 4 odată acordat ca beneficiu nu va mai putea fi retras prea ușor. Contribuțiile vor fi stabilite pe termen lung prin contract colectiv sau de ramură.

Firmele ar putea modifica beneficiile

Schimbările anunțate de autorități ar putea influența modul în care firmele acordă beneficii pentru angajați. Spre deosebire de pensiile facultative Pilon 3, unde banii virați de companie devin imediat ai angajatului, pensiile ocupaționale au reguli diferite: dacă angajatul pleacă înainte de trei ani de la depunerea contribuțiilor în fond, angajatorul are dreptul legal să recupereze sumele.

George Moț, expert fonduri private: „Este posibil să vedem o migrare a angajatorilor de la fondurile de Pilon 3 către fondurile de Pilon 4. De ce? Pentru că facilitățile de pensii sunt identice, dar Pilonul 4 oferă angajatorului, îi oferă posibilitatea să își recupereze contribuțiile. Pilonul 4 este şi un mecanism de retenție al angajaţilor, putem să vedem că este creat pentru angajatori.”

Noile prevederi ar urma să se aplice începând cu 1 martie 2026, pentru veniturile aferente anului 2026.

Între timp, Senatul a adoptat tacit un proiect de lege care prevede creșterea contribuției la Pilonul 2, de la 4,75% din brut, cât este acum, la 5,25% anul acesta și 6% anul viitor. Proiectul de lege va fi dezbătut de Camera Deputaților.