Sunt vizate însă și firmele care au de plătit peste 5.000 de lei. Autoritățile speră ca această listă accesibilă oricui îi va face pe rău-platnici să se jeneze, și astfel să ajungă la zi, cu dările.

Proiectul de hotărâre de guvern, scris la Ministerul Dezvoltării, stabilește două praguri pentru cei care vor apărea pe lista datornicilor - o listă publicată în Monitorul Oficial Local, adică într-o secțiune oficială de pe site-ul primăriilor.

Corespondent Știrile ProTV: „În cazul persoanelor fizice, cine datorează peste 3.000 de lei va apărea pe această listă cu nume, prenume, domiciliu fiscal și bineînțeles sumele restante. Iar în cazul firmelor, sunt luate în vizor societățile cu datorii de la 5.000 de lei în sus. Măsura, spun autoritățile, este menită să-i facă pe rău-platnici să achite dările locale, adică taxele și impozitele la primării”.

Deocamdată cei care își plătesc la timp datoriile sunt deranjați că altora li se permite să acumuleze restanțe.

Bărbat: „Nu înțeleg cum ăștia pot avea datoriile astea pe termen așa lung. Și ăsta e un prim pas, primul pas care era normal de făcut”.

Pentru unii, inițiativa statului amintește de metodele de disciplină din alte vremuri.

Femeie: „Când mergeam la școală exista banca măgarului, toți cei care nu învățau stăteau în banca măgarului. Era o rușine, dar în același timp se rezolva problema”.

Pe de altă parte, sunt și situații în care restanțele se adună fără voie.

Femeie: „Poate chiar sunt cazuri în care nu se poate și se ajunge acolo. Nu neapărat de rușine. Pensiile, salariile sunt oarecum mici și se înțelege”.

Înainte să publice numele datornicilor, primăriile, prin direcțiile de taxe, vor trebui să îi notifice pe cei cu restanțe. Iar cine achită în termen de 15 zile nu va mai apărea pe listă. Autoritățile mizează pe efectul de "rușine publică": puțini ar vrea să apară online cu datoriile la vedere.

Bărbat: „Nu sunt de acord cu nicio sumă, să te expună așa în fața... chiar așa "lista rușinii" e bine intitulată!”

În paralel, se pregătește și publicarea listei cu datornici, persoane fizice, la ANAF. Acum sunt deja publice listele cu firmele cu restanțe la bugetul de stat, inclusiv instituții și companii de stat.